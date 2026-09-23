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"मला जीव देऊ द्या", शेतकऱ्यानं स्वतःच्या रक्तानं लिहिलं मुख्यमंत्र्यांना पत्र!

बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यात नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे हताश झालेल्या बावणबीर येथील विशाल मुरुख या तरुण शेतकऱ्याने मुख्यमंत्र्यांना स्वतःच्या रक्तानं पत्र लिहिलं आहे.

Letter Written in Blood to CM Devendra Fadnavis
शेतकऱ्यानं स्वतःच्या रक्तानं लिहिलं मुख्यमंत्र्यांना पत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 23, 2026 at 1:14 PM IST

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बुलढाणा : जिल्ह्यातील संग्रामपूर तालुक्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. बावणबीर येथील तरुण शेतकरी विशाल मुरुख यांनी स्वतःच्या रक्तानं मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून प्रशासन आणि सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पत्रात त्यांनी “मला जीव देऊ द्या” असं म्हटलं आहे. तसंच कोरडा दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीनं आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे. हे पत्र त्यांनी संग्रामपूर तहसील कार्यालयात सादर केलं असून, त्यामुळे कार्यालयात खळबळ उडाली आहे.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना विशाल मुरुख (ETV Bharat)

विशाल मुरुख यांनी सांगितलं की, खरीप हंगामासाठी त्यांनी उसने आणि व्याजानं पैसे उभे करून शेतीची पेरणी केली होती. मात्र, पावसानं पूर्णपणे दडी मारल्यानं हाताशी आलेली पिके करपून गेली. शेतातून एकही दाणा हातात येण्याची परिस्थिती नाही. कर्जाचा डोंगर वाढत चालला असून पुढील हंगामाची अनिश्चितता आणि कुटुंबाची जबाबदारी यामुळे मानसिक ताण वाढला आहे. याच नैराश्यातून त्यांनी हा टोकाचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यातील अनेक भागांत पावसाची कमतरता जाणवत असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. उत्पादन नसल्यानं कर्जाची परतफेड कशी करावी, हे प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहेत.

विशाल मुरुख यांच्या या कृतीनं संग्रामपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या व्यथेला वाचा फुटली आहे. स्थानिक शेतकरी संघटना आणि प्रशासन या घटनेकडे गांभीर्यानं पाहत आहेत. तालुक्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची आणि तातडीची मदत देण्याची मागणी आता जोरदारपणे केली जात आहे.

विशाल मुरुख यांच्यासारख्या तरुण शेतकऱ्यांची अवस्था पाहता, सरकारनं तातडीनं उपाययोजना करणं गरजेचं आहे; अन्यथा अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, कर्जमाफी आणि पाणी व्यवस्थापनासारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांची गरज आहे. बावणबीर आणि आसपासच्या गावांतील शेतकरी या घटनेनं अस्वस्थ झाले असून, प्रशासनाकडे मदतीची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.

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TAGGED:

LETTER IN BLOOD CM FADNAVIS
VISHAL MURUKH SANGRAMPUR BULDHANA
मुख्यमंत्र्यांना रक्त पत्र बुलढाणा
बुलढाणा शेतकरी बातमी
BULDHANA FARMER LETTER IN BLOOD

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