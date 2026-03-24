परीक्षेत कमी गुण मिळाले यावरून विद्यार्थ्याचं भविष्यातील उत्पन्न ठरवता येणार नाही, हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरिक्षण

रस्ते अपघातात जीव गमावलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्याला 21 लाखांऐवजी 46 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देत हायकोर्टाकडून पीडित कुटुंबियांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यात आला.

Published : March 24, 2026 at 8:51 PM IST

मुंबई - मोटार अपघातातील नुकसान भरपाईच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयानं एक महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवत हायकोर्टानं एका पीडित कुटुंबाला मोठा आर्थिक दिलास दिलाय. परीक्षेत कमी गुण मिळाले होते, याचा अर्थ भविष्यात त्या व्यक्तीची चांगली कमाई झाली नसती, असा निष्कर्ष लावत मोटार अपघाताची भरपाई ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात दिला आहे.



हायकोर्टाचं निरिक्षण काय - परीक्षेत चांगले गुण मिळवणारा कधी-कधी भविष्यात चांगली कमाई करू शकत नाही. मात्र कमी गुण मिळवणारे बरेचसे विद्यार्थी हे भविष्यात चांगलं उत्पन्न मिळवत असल्याचं बहुतांश वेळा सिद्ध होतं. त्यामुळे रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या एका सर्वसामान्य शैक्षणिक वाटचाल असलेल्या विद्यार्थ्यानं भविष्यात कमी पैसे कमवेल असते, असा निष्कर्ष कुणालाही काढता येणार नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलंय.



काय होतं प्रकरण - या प्रकरणात एका वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्याचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता. या विद्यार्थ्याला अपघातापूर्वी दिलेल्या शेवटच्या परीक्षेत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी गुण मिळाले होते. यावरून भविष्यात त्याला केवळ 20 हजार रुपये दरमहा उत्पन्न कमवता आलं असतं, असं निरीक्षण नोंदवत अपघात दावा न्यायाधिकरणानं या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाला 21 लाख भरपाई मंजूर केली. मात्र याला विरोध करत एका याचिकेद्वारे पीडित विद्यार्थ्याच्या कुटुंबाकडून या निकालाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं.

हायकोर्टाचे आदेश काय आहेत - न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या एकलपीठानं एका पीडिताच्या कुटुंबाला भरपाईची रक्कम वाढवून देण्याचे आदेश कोर्टानं दिले होते. अपघात दावा न्यायाधिकरणानं या कुटुंबाला 21 लाखांची भरपाई मंजूर केली होती. जी रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयानं 46 लाख रुपये करत वाढीव रकमेसह या कुटुंबाला नुककसानभरपाई देण्याचे आदेश जारी केलेत.

