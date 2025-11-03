महादेवखोरी-मंगलधाम परिसरात बिबट्यांचा बिनधास्त वावर; गायी, म्हशी कुत्र्यांची नियमित शिकार, वनविभागानं लावला पिंजरा
बिबट्यांचं (Leopard) दर्शन आता नवीन बाब राहिलेली नाही. पाळीव प्राण्यांवर हल्ले करणारा बिबट्या आता नागरी वस्तीत देखील मुक्तसंचार करत आहे.
Published : November 3, 2025 at 1:29 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 1:37 PM IST
अमरावती : घरासमोर कुत्री फिरावीत असे चक्क बिबटे (Leopard) फिरत आहेत. कधी एक तर कधी एकदम तीन बिबटे घरासमोरून जाताना दिसतात. अमरावती शहरातील महादेवखोरी, मंगलधाम या परिसरात बिबटे अगदी बिनधास्त वावरत असताना परिसरातील नागरिकांमध्ये मात्र भीतीचं वातावरण आहे. या भागात गायी, म्हशी आणि कुत्र्यांची शिकार हा प्रकार नेहमीचा झाला असल्यानं परिसरातील पशुपालकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.
भरवस्तीत बिबट्यांचा संचार : "एका बाजूला जंगल आणि पहाड असणाऱ्या महादेवखोरी आणि मंगलधाम परिसरात अनेक वर्षांपासून सातत्यानं बिबटे दिसतात. सध्या मात्र एकाचवेळी तीन बिबटे सोबत फिरत आहेत. विशेष म्हणजे सायंकाळी साडेसात वाजता घरासमोरून हे बिबटे जात असल्यानं या भागातील रहिवासी हादरले आहेत. आमच्या अगदी घरासमोरून बिबट्या फिरतो. त्याची डरकाळी अनेकदा मध्यरात्री पण ऐकायला येते. बिबट्यांमुळं आम्ही घरासमोर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवलेत. या कॅमेरामध्ये बिबटे कधी एकटा तर कधी दोन तर कधी तीनच्या संख्येत घरासमोरून जात आल्याचे दिसतात. रात्री नऊ, दहानंतर परिसरात बिबटे फिरतात. मात्र अनेकदा सायंकाळी साडेसात वाजता घरासमोरून बिबटे जात असल्यानं खूप भीती वाटते," असं महादेवखोरी परिसरातील रहिवासी वैशाली डोंगरे "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना म्हणाल्या.
परिसरात लावला पिंजरा : महादेवखोरी परिसरात ज्या भागातून बिबट्या सतत फिरताना दिसतो, त्या भागात वन विभागानं पिंजरा लावलाय. तीन दिवसापासून पिंजरा लावला असताना नियमित येणारा बिबट्या या मार्गावरून आलाच नाही, हे विशेष असं वैशाली डोंगरे यांनी सांगितलं.
भरदिवसा गोऱ्ह्याची शिकार : महादेवखोरी परिसरात जाणाऱ्या मार्गावर पहाडाच्या कपारी लगत रविवारी दुपारी बिबट्यानं चक्क गोऱ्ह्याची (वासरू) शिकार केली. यावेळी या भागात सहज फिरायला गेलेले सेवानिवृत्त वनपाल सोमेश्वर करवाडे यांनी स्वतः पाहिलं. तसंच या भागात बिबट्याने बकरी आणि डुक्करला ठार मारलं. "महादेवखोरी परिसराच्या भागात माझ्या डोळ्यामोर गोऱ्ह्याची शिकार करतानाचा थरार मी पाहिला" असं सोमेश्वर करवाडे यांनी सांगितलं.
अमरावतीत 'या' भागात दिसतात बिबट : अमरावती शहरात राज्य राखीव पोलीस दल वसाहत, तपोवन, बांबू उद्यान, महादेवखोरी, मंगलाधाम या भागात नेहमीच बिबट दिसतात. शहरालगत बिबट्यांची संख्या वाढली असल्यानं हे बिबटे अनेकदा मानवी वस्तीत फिरताना आढळतात.
