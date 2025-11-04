ETV Bharat / state

पुण्यातील बिबट्यांना वनतारामध्ये सोडणार; वनमंत्र्यांनी सांगितला अॅक्शन प्लॅन

स्थानिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या बिबट्यांना पकडून गुजरातमधील 'वनतारा' पुनर्वसन केंद्रात पाठवण्याची व्यवस्था करणार असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईकांनी दिली.

Leopards in Pune will be released into the forest
पुण्यातील बिबट्यांना वनतारामध्ये सोडणार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 4, 2025 at 4:34 PM IST

मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील चार प्रमुख तालुक्यांमध्ये (जुन्नर, खेड, आंबेगाव आणि शिरुर) मानव आणि बिबट्यांमधील संघर्ष वाढला आहे. पुण्यात एका 13 वर्षीय मुलाचा बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्यानंतर या प्रश्नाची धग राज्यभर पोहोचली. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या बिबट्यांना पकडून गुजरातमधील 'वनतारा' पुनर्वसन केंद्रात पाठवण्याची व्यवस्था केली जाणार असल्याची माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आज दिली.

राज्यात बिबट्यांची संख्या सुमारे 750 असल्याचा अंदाज : या प्रश्नाबाबत आज मंत्रालयात वनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. आमदार दिलीप वळसे पाटील, शिवाजीराव आढळराव पाटील यांच्यासह पुण्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधी यात सहभागी झाले. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, राज्यात बिबट्यांची संख्या सुमारे 750 असल्याचा अंदाज आहे, मात्र प्रत्यक्षात ही संख्या अधिक असू शकते. उसाच्या शेतांमध्ये बिबट्यांना सुरक्षित आश्रय मिळत असल्याने हल्ले वाढले आहेत. ऊसतोडीनंतर बिबटे बाहेर पडतात आणि हल्ले करतात, असे नाईक यांनी सांगितले. केंद्रीय वन विभागाच्या मदतीने पकडलेल्या बिबट्यांना 'वनतारा' केंद्रात हस्तांतरित केले जाणार आहे. या केंद्रात अत्याधुनिक व्यवस्थापन यंत्रणा उपलब्ध आहे. इतर राज्यांच्या वन विभागांना मागणी असल्यास बिबटे हस्तांतरित करण्यात येतील, मात्र केंद्रीय प्राधिकरणाची अंतिम मंजुरी आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

बिबटे पकडण्यासाठी 200 पिंजरे : आज सकाळी शिरूर तालुक्यातील पिंपरखेड येथे वन विभागाच्या पिंजऱ्यात एक बिबट्या जेरबंद झाला. हाच बिबट्या नरभक्षक असावा, असा प्राथमिक अंदाज आहे. त्याला तातडीने 'वनतारा'ला पाठवले जाईल. बिबटे पकडण्यासाठी 200 पिंजरे लावले जात आहेत. जंगलाजवळील वाड्या, वस्त्या आणि गोठे हलवले जातील. बिबट्यांचे हल्ले रात्री होतात, त्यामुळे उसाला पाणी देण्यासाठी दिवसा विजपुरवठ्याची व्यवस्था केली जाईल, अशी माहिती गणेश नाईक यांनी दिली. बिबट्याच्या हल्ल्यांमुळे नागरिकांच्या भावना तीव्र आहेत. काही ठिकाणी वन विभागाच्या जीप आणि कार्यालयांची जाळपोळ झाली. मात्र, आंदोलकांना अटक करू नका, असे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी परिस्थिती हाताळून लोकांना समजावून सांगावे, अशा सूचना केल्या आहेत. जनतेला निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांच्या भावना मी समजू शकतो, असेही ते म्हणाले.

बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी AI चा वापर : भविष्यात बिबट्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी AI तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. धोक्याची सूचना मिळताच सायरन वाजेल आणि नागरिक सतर्क होतील. पुढील बुधवारी पुण्यात लोकप्रतिनिधींची विशेष बैठक होईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून आणखी उपाययोजना ठरवल्या जातील, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.

PUNE LEOPARDS
GANESH NAIK
DEVENDRA FADANVIS
बिबट्यांना वनतारामध्ये सोडणार
FOREST MINISTER

