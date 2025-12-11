बिबट्यांना अभय पण माणसांचे काय? बाळासाहेब थोरात यांचा सरकारला थेट सवाल

ETV Bharat / state

वन्य प्राण्यांसाठी अभयारण्याचा कायदा आहे. प्राण्यांना अभय देतो, पण लोकांना अभय देण्यासाठी कायदा कधी करणार? असा सवाल माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.

शिर्डी : नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात बिबट्यांच्या वाढत्या हालचालींचा मुद्दा जोरदार गाजत असताना, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बिबट्या-उपद्रवाबाबत माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारला थेट सवाल केला आहे. वन्य प्राण्यांसाठी अभयारण्याचा कायदा आहे. प्राण्यांना अभय देता, पण लोकांना अभय देण्यासाठी कायदा कधी करणार? असा थेट सवाल माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला आहे.


वन्य प्राण्यांसाठी अभयारण्याचा कायदा आहे. त्यांना मारू नये म्हणून अभयाचा कायदा आहे. आता लोकांना अभय देण्याचा कायदा सरकारने करावा. सह्याद्री भागातील लोक कठीण परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. मुलांना बाहेर सोडायला नागरिक घाबरत आहेत. माणसांना बाहेर जाणे कठीण झाले आहे. यांना अभय कोण देणार? असा थेट सवाल माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केला आहे.

बाळासाहेब थोरात पत्रकाराशी बोलताना (ETV Bharat Reporter)



माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आज संगमनेर येथे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, प्राण्यांना अभय दिले पाहिजे, त्यासाठी तुमचा कायदा आहे. प्राण्यांना जपा, पण माणसांना अभय देऊन त्यांनाही जपा. बिबट्यांना शेळ्या खाऊ घालण्याच्या प्रस्तावावरही त्यांनी टीका केली. बिबट्यांना शेळ्या खाऊ घालण्याचा कार्यक्रम होईल असे मला वाटत नाही. लोकांचा राग शांत करण्यासाठी हा प्रकार केला जातोय. शेळ्यांतही भ्रष्टाचार होईल. शेळ्या सोडल्या होत्या आणि बिबट्याने त्या खाल्ल्या असा कार्यक्रम होईल, अशी टीका थोरात यांनी यावेळी वनमंत्र्यांवर केली आहे.

दरम्यान, नागपूर विधानभवन परिसरात मोठ्या प्रमाणात भटक्या श्वानांचा वावर आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी काही श्वान रेड कार्पेटवर बिनधास्त ऊन खात बसले होते. सध्या राज्यात श्वानांचा चावा आणि बिबट्याचे हल्ले चर्चेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जयंत पाटलांनी सरकारला टोला लगावला. गुरुवारी सकाळी विधानभवन परिसरातील श्वानांना पकडण्यासाठी नागपूर महापालिकेची गाडी आली होती. परंतु, महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना श्वानांना पकडण्यात यश आलं नाही, अशी माहिती माध्यमांनी जयंत पाटील यांना दिली. यावरून जयंत पाटील यांनी मिश्किल टिप्पणी केली. ते म्हणाले "जे सरकार श्वान पकडू शकत नाही, ते बिबट्या काय पकडणार."

