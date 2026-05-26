ETV Bharat / state

अमरावतीच्या रामपुरी कॅम्प परिसरात बिबट्याचं दर्शन, नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण

अमरावती शहरात बिबट्या आढळून आल्याने खळबळ उडाली. त्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.

Leopard sighting in amrvati
अमरावतीच्या रामपुरी कॅम्प परिसरात बिबट्या दिसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 26, 2026 at 6:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती - शहरातील रामपुरी कॅम्प परिसरात बिबट्या आढळून आल्याने खळबळ उडाली. दाट लोक वस्ती असणाऱ्या या परिसरात बिबटला पाहण्यासाठी नागरिकांची प्रचंड गर्दी उसळली होती.

Leopard sighting in amrvati
अमरावतीच्या रामपुरी कॅम्प परिसरात बिबट्या दिसला (ETV Bharat Reporter)

परिसरात भीतीचं वातावरण - मंगळवारी दुपारी रामपुरी कॅम्प परिसरात काही जणांना बिबट्या आढळून आला आणि पाहता पाहता बिबट्या आल्याची माहिती वाऱ्यासारखी शहरभर पसरली. बिबट्याला पाहण्यासाठी रामपुरी कॅम्प परिसरासह लगतच्या भागातील लोकांची गर्दी रामपुरी कॅम्प भागात झाली. बिबट्या एका दुकानात शिरला असून त्याचं शटर बंद करण्यात आलं, अशी माहिती काही लोकांनी दिली. मात्र, बिबट्या नेमका कुठे आहे हे संध्याकाळपर्यंत देखील कोणालाही कळलं नाही.

वनविभागाचे पथक दाखल - रामपुरी कॅम्प परिसरात बिबट्या आढळून आल्यानं प्रचंड गर्दी उसळली. दरम्यान, परिसरात होणारा गोंधळ पाहता पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त लावण्यात आला होता. गोंधळ निवारण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात आला. वनविभागाचे पथक देखील रामपुरी कॅम्प परिसरात पोहोचलं होतं. बिबट्या नेमका कुठे आहे याचा अंदाज वनविभागाचे पथक घेत आहे.

Leopard sighting in amrvati
अमरावतीच्या रामपुरी कॅम्प परिसरात बिबट्या दिसला (ETV Bharat Reporter)

अमरावती परिसरात मागील काही महिन्यांपासून बिबट्या आढळून आल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळं स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. या बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी वनविभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडं केली आहे. लहान मुलं, वृद्ध व्यक्ती घराबाहेर बसत असल्याने बिबट्यांमुळं त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळं तत्काळ या बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

TAGGED:

LEOPARD SIGHTING IN RAMPURI CAMP
LEOPARD IN AMRAVATI
अमरावती बिबट्या दर्शन
रामपुरी कॅम्प बिबट्या
LEOPARD SIGHTING IN AMRVATI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.