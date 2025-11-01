शिर्डीत बिबट्यांचा मुक्त संचार! साई बिरोबानगर परिसरातील नागरिकांमध्ये भीती
शिर्डी-पिंपळवाडी रोडलगत साई बिरोबानगर परिसरात शिर्डी नगरपरिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांचा बंगला आहे. या बंगल्याच्या आसपास बिबट्यांचा वावर दिसून आला आहे.
Published : November 1, 2025 at 4:18 PM IST
अहिल्यानगर : शिर्डीतील साई बिरोबानगर परिसरात बिबट्यांचा वावर सुरू असल्याचं समोर आलं आहे. हे बिबट्या सीसीटीव्हीत कैद झाले आहेत. अशा स्थितीत परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं असून वनविभागानं तातडीनं कारवाई करून बिबट्याला जेरबंद करावं, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
नर-मादी आणि तीन बछडे : वास्तविक, शिर्डी-पिंपळवाडी रोडलगत असलेल्या साई बिरोबानगर परिसरात शिर्डी नगरपरिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांचा बंगला आहे. या बंगल्याच्या आसपास गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांचा वावर सुरू असल्याचं शेळकेंनी सांगितलं. यामध्ये नर-मादी आणि तीन बछडे असल्याची माहिती शेळकेंनी दिली. तसंच, 'आम्ही वारंवार वनविभागाला या संदर्भात माहिती दिली असली तरी अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही', असंही त्यांनी सांगितलं.
बिबट्या सीसीटीव्हीत कैद : शुक्रवारी रात्री सुमारे दोनच्या सुमारास परिसरातील रहिवासी सचिन आहेर यांच्या घराबाहेर कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज ऐकू आला. त्यांनी बाहेर येऊन पाहिलं असता बिबट्या एका कुत्र्याच्या पिल्लाला तोंडात धरून नेत असल्याचं निदर्शनास आलं. यानंतर सकाळी त्यांनी आपला सीसीटीव्ही तपासला असता संपूर्ण प्रकार त्यात कैद झाला होता.
परिसरात मोठ्या प्रमाणात ऊस शेती : साई बिरोबानगर परिसरात उसाचं पीक मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे बिबट्यांना लपण्यासाठी अनुकूल ठिकाण आहे. दिवसाच्या वेळी हे बिबटे शेतात लपून बसतात. तर रात्री मानवी वस्तीत प्रवेश करून मोकाट कुत्री व जनावरांवर हल्ले करत आहेत. माजी उपनगराध्यक्ष अभय शेळके यांनी सांगितलं की, गेल्या दोन महिन्यांपासून परिसरात बिबट्यांचा वावर सुरू असून आम्ही या संदर्भात वनविभागाला वारंवार माहिती दिली आहे. आमच्या बंगल्याजवळ पिंजरा लावण्यात आला असला तरी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात येऊन आढावा घेतला नाही. सोबतच, नागरिकांच्या तक्रारींकडे सातत्यानं दुर्लक्ष केलं जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. परिसरातील नागरिकांना आम्ही आधीच सूचना दिल्या आहेत की, सायंकाळी 5 वाजेनंतर लहान मुलांना बाहेर खेळायला जाऊ देऊ नये. वनविभागानं तातडीने कारवाई करून बिबट्यांना जेरबंद करावे, अशी मागणीही शेळकेंनी केली.
वनविभागानं काय सांगितलं? : या विषयाबाबत वनविभागाशी संपर्क साधला असता, राहाता तालुका वनविभागाचे अधिकारी भाऊसाहेब साखरे यांनी सांगितलं की, "आम्ही काही दिवसांपूर्वी शेळके यांच्या बंगल्याजवळ पिंजरा लावला आहे. तसंच, योग्य ती कारवाई सुरू आहे. पण काल रात्री बिबट्या दिसला आणि तो सीसीटीव्हीत कैद झाला, अशी माहिती अद्याप आमच्यापर्यंत आलेली नाही."
