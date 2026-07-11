भक्ष्याचा पाठलाग करताना विहिरीत कोसळला बिबट्या, वेताळ बांबर्डेतील घटना
नाग्या महादू कातकरी आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीत हा बिबट्या पडला होता. सकाळी पंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्याला गुरगुरण्याचा आवाज ऐकू आला.
Published : July 11, 2026 at 4:44 PM IST
सिंधुदुर्ग - पोटाची भूक भागवण्यासाठी भक्ष्याचा पाठलाग करताना मध्यरात्रीच्या अंधारात शेतातील विहिरीचा अंदाज न आल्याने बिबट्या थेट विहिरीत कोसळला. बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग नसल्याने तो रात्रभर गुरगुरत राहिला. अखेर शुक्रवारी सकाळी कुडाळ डाळ तालुक्यातील वेताळबांबर्डे (कदमवाडी) येथील नाग्या महादू कातकरी आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला. माहिती मिळताच कुडाळ वनविभागाची रॅपिड रेस्क्यू टीम काही मिनिटांत घटनास्थळी दाखल झाली. नियोजनबद्ध मोहीम राबवत बिबट्याला सुखरुप बाहेर काढून त्याला जीवदान दिलx.
वसतिगृहापासून अवघ्या साडेतीनशे मीटर अंतरावरील आणि वसतिगृहाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या विहिरीत हा बिबट्या पडला होता. सकाळी पंप सुरू करण्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्याला गुरगुरण्याचा आवाज ऐकू आला. सुरुवातीला दुसरा वन्यप्राणी असावा, असा समज झाल्याने तो मागे फिरला. इतरांसह विहिरीजवळ गेल्यावर मात्र विहिरीत मोठा बिबट्या असल्याचं दिसताच परिसरात एकच खळबळ उडाली. संतप्त बिबट्याने विहिरीतील पंपाचे पीव्हीसी पाईप दातांनी चावून फोडले होते. एका पाईपचा आधार घेत, स्वतःचा तोल सांभाळला होता. या घटनेची खबर बबन कदम यांनी वनखात्याला दिली.
घटनेची माहिती मिळताच, जिल्हा उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा आणि सहाय्यक वनसंरक्षक सुनील लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल केतन पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली वनपाल सूर्यकांत सावंत तसंच वनरक्षक समीर खरवत, प्रसाद पाटील यांची रॅपिड रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाली. विहिरीत विशेष पिंजरा उतरवण्यात आला काही वेळाने बिबट्या स्वतः पिंजऱ्यात शिरताच त्याला सुरक्षितपणे वर काढण्यात आलं. उपस्थित ग्रामस्थांनी वन विभागाच्या या धाडसी आणि कौशल्यपूर्ण कामगिरीचे कौतुक केलं.
वैद्यकीय तपासणी करणार - बिबट्याची वैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी त्याला कुडाळ येथे नेण्यात आलं असून तो पूर्णपणे तंदुरुस्त असल्याची खात्री झाल्यानंतर त्याची नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षित सुटका करण्यात येणार असल्याची माहिती वनक्षेत्रपाल केतन पाटील यांनी दिली. यंदाच्या वर्षात कुडाळ वन विभागाने अशाप्रकारे चार बिबट्यांना यशस्वीपणे जीवदान दिलं असून वन्यजीव संरक्षणातील ही आणखी एक उल्लेखनीय कामगिरी ठरली आहे.
हेही वाचा...