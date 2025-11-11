ETV Bharat / state

कोल्हापुरात भर वस्तीत बिबट्याचा पोलिसावर हल्ला; पाहा Exclusive व्हिडिओ

कोल्हापुरातील नागाळा पार्क परिसरात शिरलेल्या बिबट्यानं पोलिसावर हल्ला केल्याची घटना घडली आहे.

LEOPARD ATTACK ON KOLHAPUR POLICE
कोल्हापुरात भर वस्तीत बिबट्याचा पोलिसावर हल्ला (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 11, 2025 at 1:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : कोल्हापुरात बिबट्या आल्याची चर्चा मध्यरात्रीपासून होती. बिबट्याला शोधण्यासाठी वनविभागाकडून शोध मोहीम सुरू होती. मात्र बिबट्या वनविभागाला चकवा देत होता. मंगळवारी दुपारी विवेकानंद महाविद्यालयासमोर घरकाम करताना महिलांना बिबट्याचं दर्शन झालं. याबाबतची माहिती मिळताच कोल्हापुरातील शाहूपुरी पोलीस घटनास्थळी झाले. यानंतर वन विभागाकडून बिबट्याचा शोध घेण्याचं काम चालू होतं. शाहूपुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संतोष डोके पोलीस कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचले. मात्र झाडावर लपून बसलेल्या बिबट्यानं थेट पोलीस कर्मचाऱ्यावर हल्ला केला.

नागाळा पार्क परिसरात भीतीचं वातावरण : शाहूपुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस कर्मचारी कृष्णात पाटील यांच्यावर बिबट्यानं हल्ला चढवला. यावेळी ते जमिनीवर कोसळले. हातात असलेल्या काठीनं त्यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर बिबट्या पुन्हा झाडावर चढण्याचा प्रयत्न करत होता. कोल्हापूर पोलीस दल आणि वनविभागाच्या वतीनं बिबट्याला शोधण्याचं काम सुरू असून उच्चभ्रू वस्ती म्हणून ओळख असलेल्या नागाळा पार्क परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

कोल्हापुरात भर वस्तीत बिबट्याचा पोलिसावर हल्ला (ETV Bharat Reporter)

बिबट्याच्या हालचालींवर नजर : या घटनेनंतर वनविभागानं संपूर्ण परिसर सील केला असून बिबट्याचा शोध सुरू आहे. रात्रीपासूनच वनकर्मचारी, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन संयुक्तरीत्या या परिसरात गस्त ठेवत आहेत. विवेकानंद कॉलेज परिसर, वूडलँड हॉटेल, बीएसएनएल ऑफिस आणि महावितरण परिसर या सर्व ठिकाणी बिबट्याच्या हालचालींवर नजर ठेवण्यात येत आहे.

नागरिकांना खबरदारीचा इशारा : नागाळा पार्क परिसरातील नागरिकांसह शहरातील रहिवाशांना वनविभाग आणि पोलिसांकडून खबरदारीचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांना घराबाहेर न जाण्याचं, गर्दी न करण्याचं आणि रात्री बाहेर न पडण्याचं आवाहन केलं आहे.

कोल्हापूरकरांच्या आठवणी ताज्या : बिबट्यानं अनेक वेळा कोल्हापुरात हजेरी लावली आहे. याआधी 1 जानेवारीला शहरातील रूईकर कॉलनी परिसरात बिबट्या शिरला होता. त्यावेळी त्याला पकडताना त्याचा मृत्यू झाला होता. यासह डिसेंबर 1995 साली कसबा बावडा परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यात एका तरुणीचा मृत्यू झाला होता.

हेही वाचा

  1. मेळघाटात लाल माकडांचा धुमाकूळ; पर्यटक त्रस्त अन् शेतकरी बेजार
  2. नांदेडच्या वडेपुरी शिवारात बिबट्याचा वावर; गावकऱ्यांसह शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण
  3. बिबट्याच्या हल्ल्यात युवक ठार; परिसरात दहशत, बिबट्यापासून वाचण्यासाठी करा 'हे' उपाय

TAGGED:

KOLHAPUR LEOPARD
LEOPARD ATTACK
बिबट्याचा पोलिसावर हल्ला
KOLHAPUR LEOPARD ATTACK
LEOPARD ATTACK ON KOLHAPUR POLICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.