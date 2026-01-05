ETV Bharat / state

कांदा लागवड सुरू असताना हातात बंदूक घेऊन शेतकऱ्याचा पहारा; कारण काय?

बिबट्याच्या हल्ल्याचे प्रमाण वाढत असताना शेतकऱ्यांना शेतमजूर मिळणं दुरापास्त झालं आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याची कांदा लागवड करताना कसरत होत असल्याचं चित्र समोर आलं आहे.

बंदूक हातात घेऊन शेतमजुरांचे बिबट्यापासून संरक्षण (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 5, 2026 at 8:02 AM IST

Updated : January 5, 2026 at 9:19 AM IST

अहिल्यानगर- जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून बिबट्यांच्या वाढत्या दहशतीमुळे शेतकरी अक्षरशः हैराण झाले आहेत. बिबट्यांच्या वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे शेतात काम करण्यासाठी शेतमजूर मिळत नसल्याचे गंभीर चित्र सध्या ग्रामीण भागात दिसून येत आहे. परिणामी मजुरांच्या सुरक्षेसाठी शेतकऱ्यांनाच स्वतः शेतात बंदूक हातात घेऊन उभे राहावे लागत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे. राहुरी तालुक्यातील खुडसार गावातील शेतकरी सतीश पवार हे बंदूक हातात घेऊन शेतमजुरांचं संरक्षण करतात.



शेतकरी सतीश पवार यांची सुमारे सात एकर शेती आहे. त्यांना डिसेंबर महिन्यात कांदा लागवडीसाठी शेतमजूर मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, परिसरात बिबट्यांची दहशत असल्यानं एकही मजूर कामासाठी तयार होत नव्हता. अखेर मजुरांना धीर मिळावा आणि त्यांना बिबट्यापासून सुरक्षा मिळावी, यासाठी पवार हे स्वत:कडील बंदूक घेऊन शेतात उभे राहिले. हातात बंदूक घेत राखण करून त्यांनी मजुरांकडून कांद्याच्या रोपांची लागवड करून घेतली.

स्वतःच्या रक्षणासाठी बंदूक - खुडसारसह पाथरे, मायगाव, मांजरी या परिसरात सध्या वीस ते पंचवीस बिबटे मुक्तपणे फिरत असल्याचे सांगितलं जातंय. या बिबट्यांमुळे परिसरात अनेक कुत्र्यांचे मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात माणसांवर हल्ले होण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. दिवसा मजूर कसेबसे शेतात काम करतात. मात्र, संध्याकाळी आणि रात्री शेतात पिकाला पाणी देण्यासाठी जाताना शेतकऱ्यांना स्वतःच्या रक्षणासाठी बंदूक हाती घ्यावी लागत आहे.

शेतकऱ्यांना आणि मजुरांना संरक्षण नसेल तर बिबट्याचे संरक्षण का करत आहे, हा शेतकऱ्यांना पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे एकतर बिबट्या वाचवा नाहीतर, शेतकरी आणि शेतमजूर वाचवा, अशी माझी सरकारला विनंती आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करावा, अशी सरकारला दुसरी विनंती आहे-शेतकरी. सतीश पवार

इतर शेतकऱ्यांनी काय करायचे- वनविभागानं परिसरात पिंजरे लावले असले तरी चार गावांमागे केवळ एकच पिंजरा असल्यानं त्याचा फारसा उपयोग होत नसल्याचे शेतकरी सतीश पवार यांनी सांगितलं. बिबटे पिंजऱ्यात अडकत नसल्यानं दहशत कायम असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. पवार यांनी 2010 साली स्वतःच्या सुरक्षेसाठी बंदूक परवाना घेतला होता. मात्र, आज हीच बंदूक शेती आणि मजुरांच्या संरक्षणासाठी वापरण्याची वेळ आल्याचं ते सांगतात. माझ्याकडे तरी बंदूक आहे. मात्र इतर शेतकऱ्यांनी काय करायचे ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. शासनानं तातडीनं उपाययोजना कराव्यात. बिबट्याला पकडण्यासाठी अधिक पिंजरे बसवावेत. शेतकऱ्यांना संरक्षण द्यावे. तसेच रात्रीऐवजी दिवसा वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

राज्यात साधारणतः 1,900 ते 2,000 बिबटे

  • वनविभागाच्या माहितीनुसार एकट्या अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुमारे 1100 बिबटे आहेत. राहुरी तालुक्यातच सुमारे अडीचशे बिबटे असल्याचे सांगितले जाते. दररोज कुठे ना कुठे बिबट्यांच्या हल्ल्याच्या घटना घडत असल्यानं शेतात काम करण्यास मजूर घाबरत आहेत. परिणामी शेतीची कामे खोळंबली असून शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकलं आहे.
  • 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार भारतात सुमारे 14 हजार बिबटे आहेत. यापैकी सर्वाधिक सुमारे अडीच ते तीन हजार बिबटे मध्यप्रदेशात असून महाराष्ट्रात साधारणतः 1,900 ते 2,000 बिबटे आहेत. पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यात मानव आणि बिबट्या संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं पाहायला मिळतं. या तीन जिल्ह्यात असणारे ऊसाचे मळे हे बिबट्यांसाठी अतिशय सुरक्षित स्थान मानलं जातं. या ऊसाच्या मळ्यात येणारी रानडुक्कर, कुत्री अशी सहज मिळणारी शिकार बिबट्याला उपलब्ध आहे. खरंच कुठं बिबट्या आढळला तर 1926 या हेल्पलाईन किंवा वनविभागाशी संपर्क साधावा.

