नाशिकच्या भरवस्तीत बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जण जखमी; दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर बिबट्या जेरबंद
वनविहार कॉलनीत बिबट्यानं शुक्रवारी धुमाकूळ घातला. बिबट्याने तीन नागरिकांवर हल्ला करत त्यांना जखमी केलं. दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर वन विभागानं बिबट्याला जेरबंद केलं.
Published : November 14, 2025 at 8:26 PM IST
नाशिक -शहरात मागील काही महिन्यांपासून बिबट्यांचा संचार वाढला आहे. दोन दिवसांपूर्वी गंगापूर भागातील शिवाजीनगर येथील सुनील पाटील यांच्या मालकीच्या गटात बिबट्याचा संचार दिसून आल्यानं त्या ठिकाणी वन विभागानं पिंजरे लावले आहेत. त्यात गुरुवारी एक बिबट्या जेरबंद झाला. या घटनेला 24 तास उलटले नाही, तोच नाशिकच्या मध्यवर्ती ठिकाणी महात्मा नगर येथील वनविहार कॉलनीमध्ये बिबट्यानं तीन जणांवर हल्ला केला.
वनविहार कॉलनीमध्ये बिबट्यानं धुमाकूळ घातला. या ठिकाणी बिबट्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्यानं वन विभागाला कामात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर वन विभागानं बिबट्याला बेशुद्धीचं इंजेक्शन देत रेस्क्यू केलं.
- मंत्री गिरीश महाजन घटनास्थळी दाखल- नाशिक शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी नागरी वस्तीमध्ये बिबट्याने धुमाकूळ घातल्याचं माहिती मिळताच मंत्री गिरीश महाजन यांनी घटनास्थळी भेट देत वन विभाग आणि पोलिसांना सूचना केल्या आहेते. तसेच नागरिकांनादेखील शांत राहण्याचं आवाहन केलं.
- एक बिबट्या पळून गेला- नागरिकांच्या अंदाजानुसार, दोन बिबटे होते. यापैकी एक बिबट्या पळून गेला. तर दुसरा बिबट्या हा नागरी वस्तीत शिरला. बिबट्या एका घरातून दुसऱ्या घरात जात होता. वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमनं अथक प्रयत्न करत दोन तासानंतर बिबट्याला जेरबंद केल्याची माहिती स्थानिक नागरिक सचिन पाटील यांनी दिली.
बिबट्याच्या हल्ल्यात 5 वर्षात 40 जण ठार- नाशिक शहरासह ग्रामीण भागात मनुष्यांवर बिबट्यांचे हल्ले वाढत आहेत. मागील 5 वर्षात नाशिक जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात 40 जण ठार झाले असून शेकडो जखमी झाले आहेत. नरभक्षक बिबट्यानं दीड महिन्यात वडनेर आणि देवळाली भागात दोन चिमुकल्यांचा बळी घेतला. यामुळे जनआक्रोश उफाळून आला असून नागरिकांकडून ठिकठिकाणी आंदोलन करून वन विभागाचा निषेध करण्यात आला आहे.
- नाशिक जिल्ह्यात अधिवास कमी झाल्यानं समस्या वाढल्या आहेत. मात्र त्यावर निश्चित प्रयत्न करण्यात येईल तसेच नाशिकमध्ये बिबट्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर तयार करण्यात येईल, अशी माहिती उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर यांनी दिली.
हेही वाचा-