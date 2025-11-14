Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

नाशिकच्या भरवस्तीत बिबट्याच्या हल्ल्यात तीन जण जखमी; दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर बिबट्या जेरबंद

वनविहार कॉलनीत बिबट्यानं शुक्रवारी धुमाकूळ घातला. बिबट्याने तीन नागरिकांवर हल्ला करत त्यांना जखमी केलं. दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर वन विभागानं बिबट्याला जेरबंद केलं.

leopard attack
बिबट्याला पकडण्याकरिता वन विभागाच्या पथकाचे प्रयत्न, उजवीकडं संग्रहित बिबट्या (Source- ETV Bharat Report/IANS)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 14, 2025 at 8:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नाशिक -शहरात मागील काही महिन्यांपासून बिबट्यांचा संचार वाढला आहे. दोन दिवसांपूर्वी गंगापूर भागातील शिवाजीनगर येथील सुनील पाटील यांच्या मालकीच्या गटात बिबट्याचा संचार दिसून आल्यानं त्या ठिकाणी वन विभागानं पिंजरे लावले आहेत. त्यात गुरुवारी एक बिबट्या जेरबंद झाला. या घटनेला 24 तास उलटले नाही, तोच नाशिकच्या मध्यवर्ती ठिकाणी महात्मा नगर येथील वनविहार कॉलनीमध्ये बिबट्यानं तीन जणांवर हल्ला केला.

वनविहार कॉलनीमध्ये बिबट्यानं धुमाकूळ घातला. या ठिकाणी बिबट्याला पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्यानं वन विभागाला कामात अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. दोन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर वन विभागानं बिबट्याला बेशुद्धीचं इंजेक्शन देत रेस्क्यू केलं.

leopard attack
बिबट्याच्या हल्ल्यानंतर झालेली गर्दी आणि पथक (Source- ETV Bharat Reporter)
  • मंत्री गिरीश महाजन घटनास्थळी दाखल- नाशिक शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी नागरी वस्तीमध्ये बिबट्याने धुमाकूळ घातल्याचं माहिती मिळताच मंत्री गिरीश महाजन यांनी घटनास्थळी भेट देत वन विभाग आणि पोलिसांना सूचना केल्या आहेते. तसेच नागरिकांनादेखील शांत राहण्याचं आवाहन केलं.
  • एक बिबट्या पळून गेला- नागरिकांच्या अंदाजानुसार, दोन बिबटे होते. यापैकी एक बिबट्या पळून गेला. तर दुसरा बिबट्या हा नागरी वस्तीत शिरला. बिबट्या एका घरातून दुसऱ्या घरात जात होता. वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमनं अथक प्रयत्न करत दोन तासानंतर बिबट्याला जेरबंद केल्याची माहिती स्थानिक नागरिक सचिन पाटील यांनी दिली.


    बिबट्याच्या हल्ल्यात 5 वर्षात 40 जण ठार- नाशिक शहरासह ग्रामीण भागात मनुष्यांवर बिबट्यांचे हल्ले वाढत आहेत. मागील 5 वर्षात नाशिक जिल्ह्यात बिबट्याच्या हल्ल्यात 40 जण ठार झाले असून शेकडो जखमी झाले आहेत. नरभक्षक बिबट्यानं दीड महिन्यात वडनेर आणि देवळाली भागात दोन चिमुकल्यांचा बळी घेतला. यामुळे जनआक्रोश उफाळून आला असून नागरिकांकडून ठिकठिकाणी आंदोलन करून वन विभागाचा निषेध करण्यात आला आहे.
  • नाशिक जिल्ह्यात अधिवास कमी झाल्यानं समस्या वाढल्या आहेत. मात्र त्यावर निश्चित प्रयत्न करण्यात येईल तसेच नाशिकमध्ये बिबट्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर तयार करण्यात येईल, अशी माहिती उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर यांनी दिली.

हेही वाचा-

  1. साखरपट्ट्यात वाढले बिबट्याचे हल्ले; उसाचे मळेच ठरतायेत बिबट्यांचा नैसर्गिक अधिवास ? हल्ले होऊ नये, म्हणून काय घ्यावी काळजी ?
  2. 'समोर मृत्यू उभा होता'; बिबट्याच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या पोलीस कर्मचारी आणि हॉटेलमध्ये माळी काम करणाऱ्यांच्या भावना

TAGGED:

LEOPARD CAPTURED IN NASHIK
LEOPARD ATTACK NEWS
बिबट्या नाशिक हल्ला
GIRISH MAHAJAN NEWS
LEOPARD ATTACK IN NASHIK

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.