दौंडमध्ये बिबट्याचा ऊसतोड कामगारावर हल्ला, कोयत्याने प्रतिकार केल्याने बचावले प्राण
दौंड तालुक्यातील वाळकी येथे खाली वाकून ऊस तोडत असलेल्या गटलू वामन मैचे या मजुरावर बिबट्याने पाठीमागून अचानक हल्ला केला.
Published : November 26, 2026 at 3:49 PM IST
पुणे : दौंड तालुक्यातील वाळकी या गावच्या परिसरात ऊसतोड कामगारावर बिबट्याने अचानक हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली. सुदैवाने, ऊसतोड मजुराने सतर्कता दाखवत स्वतःचा बचाव केल्याने मोठा अनर्थ टळला. या झटापटीत त्या व्यक्तीला कोणतीही जखम झाली नाही, फक्त त्यांचा शर्ट फाटला.
यापूर्वीही भीमा नदीकाठच्या परिसरात बिबट्याने हल्ला केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनेमुळे शेतकरी आणि ऊसतोड मजूर यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच वनरक्षक अक्षय शितोळे, वनसेवक सुरेश पवार आणि पोलीस पाटील निळकंठ थोरात यांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला.
याबाबत वनविभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, वाळकी येथे ऊसतोडीचे काम सुरू होते. यावेळी ऊसतोड मजूर गटलू वामन मैचे हे खाली वाकून ऊस तोडत असताना बिबट्याने पाठीमागून त्यांच्यावर हल्ला करत पंजा मारला. यावेळी त्यांनी कोयत्याने बिबट्याला धक्का दिला. यामुळे बिबट्या पळून गेला.
सदर घटनेच्या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने परिसरात जनजागृती केली असून, नागरिकांनी बिबट्याचा वावर असलेल्या भागात वावरताना विशेष काळजी घ्यावी, उसाच्या शेतात एकटे जाणे टाळावे आणि पाळीव प्राण्यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.
ऊसतोड कामगारावरील बिबट्याच्या संभाव्य हल्ल्याच्या घटनेत, खाली वाकलेली व्यक्ती आपले भक्ष्य असल्याचा भास बिबट्याला झाला असावा आणि त्यातूनच हा हल्ला झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वनरक्षक अक्षय शितोळे यांनी वर्तवला आहे. घटनास्थळी दाखल झालेले वन अधिकारी अक्षय शितोळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सदर कामगार शेतात खाली वाकून ऊसतोड करत असताना मागच्या बाजूने आलेल्या बिबट्याला ते स्पष्ट दिसले नाहीत. बिबट्याने हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करताच बिबट्या तिथून निघून गेला असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षेसाठी, गळ्यात जाड फडके बांधणे किंवा सोबत रेडिओ सुरू ठेवल्याने आवाजामुळे हिंस्र प्राणी दूर राहतात. याव्यतिरिक्त, रात्री नेहमी बॅटरी सोबत ठेवणे आणि शेतात शक्यतो समूहाने काम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
ऊसतोड कामगारांच्या मुलांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असून, त्यांना शेतातील धोक्यांपासून लांब ठेवणे गरजेचे आहे आणि उसाच्या ट्रॉलीमध्ये ठेवणे आवश्यक आहे, असेही वनरक्षक अक्षय शितोळे यांनी सांगितले. या घटनेनंतर पोलीस पाटील आणि वन विभागाने समन्वय साधून बिबट्यापासून संरक्षण करण्यासाठी कशा प्रकारे खबरदारी घ्यावी, याबाबत माहिती दिली. यावेळी वनरक्षक अक्षय शितोळे यांच्याबरोबर वन विभागाचे कर्मचारी, वाळकीचे पोलीस पाटील निळकंठ थोरात, प्रताप गाडेकर, योगेश थोरात, संजय फरतडे, बाप्पू मागरे उपस्थित होते.
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