'लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनाने आझाद मैदान दुमदुमले; ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी
मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी दिली होती. दुपारपासूनच कार्यकर्ते आणि नागरिक हातात तिरंगा घेऊन आझाद मैदानावर जमले होते.
Published : October 17, 2026 at 7:02 AM IST
मुंबई : कॉक्रोच जनता पार्टीच्या वतीने शुक्रवारी (16 ऑक्टोबर) मुंबईतील आझाद मैदान येथे ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन करण्यात आलं. दिल्लीतील पक्षाच्या प्रमुख सहकाऱ्यांवर झालेल्या कारवाईचा आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीचा निषेध करण्यासाठी हे आंदोलन आयोजित करण्यात आलं होतं. या आंदोलनात मनसे नेते संदीप देशपांडे आणि समाजसेविका अंजली दमानिया सहभागी झाले होते.
काही दिवसांपूर्वी दिल्लीमध्ये आंदोलन करणारे कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून, त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या कारवाईचा निषेध करण्यासाठी अभिजीत दिपके यांनी स्थानिक कार्यकर्त्यांना राष्ट्रध्वज हाती घेऊन मुंबईत एकत्र येण्याचं आवाहन केलं होतं.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी :
आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. आंदोलकांनी देशभक्तीपर घोषणा देत आपल्या सहकाऱ्यांना पाठिंबा दर्शवला आणि सरकारवर टीका केली.
मुंबई पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी दिली होती. दुपारपासूनच कार्यकर्ते आणि नागरिक हातात तिरंगा घेऊन आझाद मैदानावर जमले होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर परिसरात मुंबई पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांकडून खबरदारी घेण्यात आली. निर्धारित वेळेत हे आंदोलन शांततेत पार पडलं.
...असे गुन्हे आम्ही रोज अंगावर घ्यायला तयार आहोत- देशपांडे :
यावेळी बोलताना समाजसेविका अंजली दमानिया म्हणाल्या की, ज्ञानेश कुमार यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोगाची प्रक्रिया हाच मार्ग आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आम्ही शांततेत आंदोलन करत आहोत. शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा आम्हाला अधिकार आहे. अशा आंदोलनातून सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही 'गेटवे ऑफ इंडिया' येथे आंदोलनासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, ती नाकारण्यात आली. आपला देश स्वतंत्र आहे. स्वतंत्र देशात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, तरीही तो अधिकार नाकारला जात आहे, असं दमानिया म्हणाल्या.
तर मनसे नेते संदीप देशपांडे म्हणाले की, आंदोलन करण्याचा अधिकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला दिला आहे. यापूर्वी आंदोलनांदरम्यान रेल्वे आणि दुकानं बंद केली जात होती आणि सरकार त्यावर कारवाई करत होतं. मात्र, आता परिस्थिती उलट झाली आहे. आम्हाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रध्वज फडकवला म्हणून गुन्हा दाखल होत असेल, तर असे गुन्हे आम्ही रोज अंगावर घ्यायला तयार आहोत, असे देशपांडे यांनी सांगितलं.