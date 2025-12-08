विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय, ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा
दुसरीकडे विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर आपली वर्णी लागेल या आशेवर असलेले भास्कर जाधव यांच्या ऐवजी उबाठा गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या नावाची चर्चा झाली आहे.
Published : December 8, 2025 at 1:44 PM IST
नागपूर- विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. पहिल्यांदाच विधिमंडळ अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याशिवाय होत आहे. त्यामुळे या एका मुद्द्याला धरून विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केलाय. मात्र, नियमांवर ठेवत सत्ताधारी पक्षांनी विरोधी पक्षनेता निवडीचा चेंडू सभापतींकडे टोलवलाय. त्यामुळेच हिवाळी अधिवेशन विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय पार पाडले जाणार आहे, अशीच शक्यता आहे. तर दुसरीकडे विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर आपली वर्णी लागेल या आशेवर असलेले भास्कर जाधव यांच्या ऐवजी उबाठा गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या नावाची चर्चा झाली आहे. त्यातच महायुतीच्या नेत्यांनी भास्कर जाधव आणि उबाठा गटाच्या आमदारांची भेट घेतल्याची चर्चा सुरू झाल्यानेच 'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा सुरू झाली आहे.
कायद्यात तरतूद नाही - भास्कर जाधव : महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदा विधिमंडळ अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाचे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त ठेवण्यात आले आहे, संविधान विरोधी सरकार असल्याचा गंभीर आरोप उबाठा गटाचे नेते भास्कर जाधव यांनी केलाय. विधिमंडळाच्या सचिवांनी मला दिलेल्या पत्राचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कधी तरी वाचन करावे. सदस्य संख्येच्या 10 टक्के सदस्य असले पाहिजे, अशी कोणती अट नसल्याचे देखील ते म्हणाले आहे. महायुती सरकारकडे पाशवी बहुमत आहे, त्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे, असंदेखील भास्कर जाधव म्हणाले आहेत.
'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा : विरोधी पक्षनेतेपदाचा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत येत नाही. त्या संदर्भात सभापतीकडे अधिकार असतात, या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केलेले असल्याचेही शंभूराज देसाई म्हणालेत. विरोधी पक्षनेते पद नसले तरीही विरोधी पक्षाच्या बोलण्यावर कोणत्याही मर्यादा येत नाहीत. जर उबाठा गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांचे नाव विरोधी पक्षनेतेपदासाठी देण्यास आग्रही असतील तर 2019 साली महाविकास आघाडी सरकारच्या रचनेप्रमाणेच झाले आहे. सरकार स्थापन करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, तुमच्यातील एकाला मुख्यमंत्री करायचे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात स्वतः मुख्यमंत्री झालेत आणि मुलाला कॅबिनेट मंत्री केलेलं होतं. जो अनुभव त्यावेळी आमदारांना आला होता, तोच अनुभव उबाठाच्या आमदारांना येईल, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगा:- नाना पटोले : जनतेच्या मतांवर नाही तर बेईमानीनेच निवडून आलेले सरकार आहे. या सरकारला लोकशाही पायदळी तुडवायची अशी मानसिकता राज्य आणि केंद्र सरकारची आहे. विधिमंडळाच्या परंपरेला काळिमा फासण्याचे काम राज्य सरकार करत असल्याच आरोप काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केलाय. सरकारने लोकशाहीचे चाकच काढून टाकले आहेत, त्यामुळे जनाची नाही तर मनाची लाज या सरकारने बाळगावी, असंही नाना पटोले म्हणाले आहेत.
