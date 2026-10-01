महायुतीत विधान परिषद जागावाटपाचा फॉर्म्युला जवळपास निश्चित; कोणाच्या वाट्याला किती जागा?
पुण्यातील शिक्षक मतदारसंघात तिन्ही पक्षात रस्सीखेच सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी मंगेश चिवटेंसाठी ताकद पणाला लावली आहे. मात्र, भाजपा आणि राष्ट्रवादीकडून अद्याप ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही.
Published : October 1, 2026 at 5:25 PM IST
मुंबई- विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील पाच जागांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीत जागावाटप जवळपास निश्चित झाले आहे. गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहात तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू असून, या बैठकीत भाजपाने तीन जागांवर दावा केला आहे. उर्वरित दोन जागा शिवसेना आणि राष्ट्रवादीला मिळणार आहे. परंतु पुण्यातील शिक्षक मतदारसंघात तिन्ही पक्षात रस्सीखेच सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मंगेश चिवटे यांच्यासाठी ताकद पणाला लावली आहे. मात्र, भाजपा आणि राष्ट्रवादीकडून अद्याप ग्रीन सिग्नल मिळालेला नाही.
पुणे आणि अमरावती या शिक्षक मतदारसंघासाठी निवडणुका होणार : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, पुणे या पदवीधर तर पुणे आणि अमरावती या शिक्षक मतदारसंघासाठी निवडणुका होणार आहेत. महायुती विरोधात महाविकास आघाडी अशी थेट लढत होण्याची शक्यता असताना महायुतीत जागा वाटपावरून मतभेद सुरू आहेत. भाजपाने नागपूर, पुणे पदवीधर आणि पुणे शिक्षक मतदारसंघावर दावा ठोकला आहे. तर शिवसेनेने अमरावती आणि पुणे या दोन शिक्षक मतदारसंघासाठी इच्छुक आहे.
3 जागांवर भाजपा ठाम : छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. परंतु तिन्ही पक्षात अद्याप एकमत झालेले नसल्याने महायुतीत जागावाटपाचा तिढा वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यात गुरुवारी दुपारी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक घेऊन जागा वाटपाबाबत चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, 3 जागांवर भाजपा ठाम आहे. तर उर्वरित जागा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळतील, अशी शक्यता शिवसेनेचे प्रवक्ते अरुण सावंत यांनी व्यक्त केली. पाचही मतदारसंघांत महायुतीचा उमेदवार निश्चित करण्यासाठी पक्षांतर्गत चर्चा सुरू आहे. उमेदवारांची निवड, मतदारसंघनिहाय संघटनात्मक तयारी आणि घटक पक्षांमधील समन्वय साधला जात असल्याचे ते म्हणाले.
छत्रपती संभाजीनगर अर्थात औरंगाबाद पदवीधर मतदारसंघ : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सतीश चव्हाण हे 2020मध्ये सलग तिसऱ्यांदा निवडून आले आहेत. येथे भाजपाकडून एम. के. देशमुख, संजय केणेकर आणि किरण पाटील यांची नावे इच्छुकांच्या चर्चेत आहेत.
नागपुरात भाजपाची प्रतिष्ठा पणाला : नागपूर पदवीधर मतदारसंघात सन 2020मध्ये काँग्रेसचे अभिजित वंजारी यांनी भाजपाचे संदीप जोशी यांचा पराभव केला. भाजपा- राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाच्या दीर्घकाळच्या वर्चस्वाला हादरा दिला. भाजपाने हा मतदारसंघ पुन्हा मिळविण्यासाठी ताकद लावली आहे. माजी आमदार सुधाकर कोहळे आणि अनिल सोले यांच्या नावांची चर्चा आहे. काँग्रेसकडून विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांना पुन्हा संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पुणे पदवीधरमध्ये लाड कुटुंबाभोवती पेच : पुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अरुण लाड विद्यमान आमदार आहेत. यावेळी त्यांचे पुत्र शरद लाड भाजपाकडून इच्छुक आहेत. त्यामुळे पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी असा संर्घष निर्माण होणार आहे.
पुणे शिक्षकमध्ये आसगावकरांसमोर आव्हान : पुणे शिक्षक मतदारसंघात 2020मध्ये काँग्रेसचे जयंत आसगावकर निवडून आले. त्यांनी अपक्ष दत्तात्रेय सावंत यांचा 6 हजार 823 मतांनी पराभव केला होता. यावेळी शिवसेनेचे मंगेश चिवटे, सचिन सानप इच्छुक आहेत. तर भाजपकडून सौरभ गावडे, नंदकुमार सागर यांनी तयारी केली आहे.
चिवटे-मुश्रीफ समीकरणामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघ चर्चेत : पुणे शिक्षक मतदारसंघातील घडामोडी सध्या महायुतीच्या अंतर्गत राजकारणासाठी सर्वाधिक लक्षवेधी ठरणार आहेत. मंगेश चिवटे यांनी शिवसेनेकडून या मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याची घोषणा केली असून, त्यांना पक्षातील नेत्यांकडूनही पाठिंबा मिळत आहे. चिवटे यांनी यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. मात्र, पुणे पदवीधर मतदारसंघ राष्ट्रवादीकडे ठेवण्यासाठी मंत्री मुश्रीफ यांचे नातेवाईक भैय्या माने यांना उमेदवारी मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे महायुतीत जागा वाटप राजकीय चर्चेचा विषय बनला आहे.
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