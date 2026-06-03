अमरावती विधानपरिषद निवडणूक : विप्लव बाजोरिया यांना तत्काळ दिलासा नाही; सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर
अमरावतीच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देत विप्लव बाजोरिया यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. मात्र त्यांना तत्काळ दिलासा मिळाला नाही.
Published : June 3, 2026 at 5:31 PM IST
अमरावती : अमरावती विधानपरिषद निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज बाद झालेल्या उमेदवार विप्लव बाजोरिया यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून तत्काळ दिलासा मिळालेला नाही.
दोन आठवड्यांनंतर सविस्तर सुनावणी : बाजोरिया यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला होता. या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं तत्काळ कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार असून त्यावेळी न्यायालय अर्ज बाद करण्याच्या निर्णयाबाबत सविस्तर सुनावणी घेणार आहे. त्यामुळे अमरावती विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.
उमेदवारी अर्ज रद्द झाल्यानंतर न्यायालयात धाव : मंगळवारी (2 जून) छाननी प्रक्रियेदरम्यान विप्लव बाजोरिया यांच्या उमेदवारी अर्जावर इतर उमेदवारांकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. या आक्षेपांची सुनावणी झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी बाजोरिया यांचा अर्ज अवैध ठरवत रद्द केला. या निर्णयामुळं निवडणुकीत मोठी खळबळ उडाली. या निर्णयाविरोधात बाजोरियांनी न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला होता.
नेमका आक्षेप काय? : निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार प्रतिज्ञापत्रातील मालमत्तेच्या तपशीलासंदर्भात नमुना क्रमांक 26 विहित नमुन्यात सादर करणं बंधनकारक होतं. मात्र बाजोरिया यांनी ही माहिती निर्धारित स्वरूपात न देता वेगळ्या पद्धतीनं नमूद केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. यामुळे आवश्यक माहिती विहित नमुन्यात नसल्याचं कारण देत त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला.
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान : अमरावतीच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देत बाजोरिया यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. उमेदवारी अर्ज रद्द करण्याचा निर्णय कायदेशीर दृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा त्यांच्या बाजूने करण्यात आला आहे.
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