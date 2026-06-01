विधान परिषद निवडणूक : अमरावतीत महायुतीत फूट ! ; पोटेंविरोधात बाजोरिया निवडणूक रिंगणात
विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का बसला आहे. भाजपाचे उमेदवार प्रवीण पोटे यांच्या विरोधात शिवसेनेचे विप्लव बाजोरिया निवडणूक रिंगणार उतरले आहेत.
Published : June 1, 2026 at 7:01 PM IST
अमरावती : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात अमरावतीत भाजपाचे प्रवीण पोटे यांच्याविरुद्ध शिवसेनेचे विप्लव बाजोरिया निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. भाजपा आणि शिवसेनेचे दोन्ही उमेदवार निवडणूक रिंगणात असल्यामुळं अमरावती विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीत फूट पडली आहे.
प्रवीण पोटे भाजपाचे तिसऱ्यांदा उमेदवार : भाजपाच्या वतीनं प्रवीण पोटे यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह जिल्ह्यातील भाजपाचे सर्व आमदार उपस्थित होते. "पक्षानं सलग तिसऱ्यांदा आपल्यावर विश्वास दर्शवला असून आपण ही निवडणूक निश्चितच पुन्हा एकदा जिंकणार," असा विश्वास उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यावर प्रवीण पोटे यांनी व्यक्त केला. 2012 मध्ये प्रवीण पोटे यांना पहिल्यांदा भाजपानं उमेदवारी दिली होती. त्यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांचा पोटे यांनी दणदणीत पराभव केला होता. 2018 च्या निवडणुकीत काँग्रेसचे अनिल माधोगडिया यांचा प्रवीण पोटे यांनी पराभव केला होता. प्रवीण पोटे हे 5 डिसेंबर 2014 ते जून 2019 या कालावधीपर्यंत महाराष्ट्र सरकारमध्ये राज्यमंत्री म्हणून कार्यरत होते. 2014 मध्ये त्यांना अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून जबाबदारीही देण्यात आली होती.
बाजोरिया म्हणाले मी अपक्ष उमेदवार : 2018 च्या निवडणुकीत हिंगोली, परभणी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून विजयी झालेले शिवसेनेचे विप्लव बाजोरिया यांना यावेळी हिंगोली, परभणी मतदार संघात उमेदवारी मिळाली नाही. त्यामुळं विप्लव बाजोरिया यांनी अमरावतीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी त्यांचे वडील आणि शिवसेनेचे नेते गोपीकिसन बाजोरिया हे देखील उपस्थित होते. माध्यमांशी बोलताना, "ही निवडणूक मी स्वतंत्रपणे लढतो आहे. अमरावती जिल्ह्यातील अनेक नगरसेवकांनी मी निवडणूक लढावी म्हणून इच्छा व्यक्त केल्यामुळे मी त्यांच्यासाठी निवडणूक रिंगणात उतरलो. माझ्या वडिलांचा आणि माझा अनुभव मला या निवडणुकीत यश मिळवून देईल," असं विप्लव बाजोरिया म्हणाले.
बावनकुळे म्हणाले अखेरच्या क्षणी आम्ही सर्व एकत्र : प्रवीण पोटे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नागपूर इथून थेट पोहोचलेले जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी, "महायुतीमध्ये कुठलीही फुट नाही. नाराजीमुळं काही कार्यकर्ते असा उमेदवारी अर्ज भरतच असतात. आम्ही एकनाथ शिंदे सोबत लवकरच बैठक घेऊ आणि नाराज उमेदवारांना निश्चितच माघार घ्यायला लावू. आता महायुतीमध्ये असणारे जे कोणी उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत, ते सर्व अखेरच्या क्षणी एकत्र दिसतील," असा विश्वास बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. "आज आमदार रवी राणा आणि नवनीत राणा या अमरावती शहरात नसल्यामुळं उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी आल्या नाहीत. मात्र त्यांच्याशी सुद्धा माझी चर्चा झाली आहे. मी पुन्हा एकदा त्यांना भेटण्यासाठी येणार आहे," असं देखील चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
निलेश विश्वकर्मा, हर्षजीत देशमुखही मैदानात : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निलेश विश्वकर्मा यांनी देखील विधान परिषदेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तर काँग्रेसच्या वतीनं नागपूर येथील हर्षजीत देशमुख हे उमेदवार आहेत.
हेही वाचा :