12 मे रोजी विधान परिषद निवडणूक; 9 जागांसाठी रंगणार चुरस, महायुती आघाडीवर
Published : April 16, 2026 at 2:37 PM IST
मुंबई- विधान परिषदेच्या 9 जागांसाठी येत्या 12 मे रोजी मतदान होणार असून, निवडणूक आयोगाने त्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर संख्याबळाचा ताळमेळ पाहता महायुतीचे पारडे स्पष्टपणे जड असल्याचे दिसत आहे. तर मर्यादित संख्येमुळे विरोधी महाविकास आघाडीसमोर जागा मिळवण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. या निवडणुकीत शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पुन्हा रिंगणात उतरणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
कसा आहे निवडणूक कार्यक्रम? : निवडणूक कार्यक्रमानुसार, 23 एप्रिल ते 30 एप्रिलपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार असून, 2 मेपर्यंत अर्जाची छाननी होईल. 4 मे ही अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे. 12 मे रोजी सकाळी 9 ते दुपारी 4 या वेळेत मतदान पार पडेल. त्याच दिवशी सायंकाळी 5 वाजता मतमोजणीला सुरुवात होऊन रात्री उशिरा निकाल स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या 9 जागांची मुदत 13 मे रोजी संपुष्टात येत आहे. निवृत्त होणाऱ्यांमध्ये संजय केणेकर, रणजितसिंह मोहिते पाटील, उद्धव ठाकरे, नीलम गोऱ्हे, संदीप जोशी, दादाराव केचे, अमोल मिटकरी, राजेश राठोड आणि शशिकांत शिंदे यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेची एकूण सदस्यसंख्या 78 असून, त्यापैकी 30 सदस्यांची निवड विधानसभा सदस्यांकडून केली जाते.
महायुतीला 8, मविआला 1 जागेची शक्यता : आमदारांच्या विद्यमान संख्याबळाचा विचार करता या निवडणुकीत महायुतीला 8 जागा मिळण्याची, तर महाविकास आघाडीला केवळ 1 जागेवर समाधान मानावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. भाजपाकडे सर्वाधिक संख्याबळ असल्याने त्यांच्या उमेदवारांना स्पष्ट आघाडी मिळण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभेत असलेल्या संख्याबळानुसार विधान परिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या 9 जागांपैकी भाजपाला 5, शिवसेनेला 2, राष्ट्रवादीला 1 आणि महाविकास आघाडीला 1 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीकडे अतिरिक्त 43 मतं असल्यानं महायुती आणखी एक उमेदवार देऊ शकते, असे झाल्यास विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता कमी आहे.
मविआमध्ये एकमेव जागेसाठी अंतर्गत रस्सीखेच होण्याची शक्यता : दरम्यान, उद्धव ठाकरे पुन्हा विधान परिषदेवर जाणार का, याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. मविआमध्ये एकमेव जागेसाठी अंतर्गत रस्सीखेच होण्याची शक्यता आहे. राज्यसभेच्या एका जागेसाठी महाविकास आघाडीने शरद पवारांना पाठिंबा दर्शवला. तेव्हा शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेसमध्ये या निर्णयाला काही काळ विरोध होता. पण राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाच्या नेत्यांनी काँग्रेस आणि शिवसेना (उबाठा) पक्षाची समजूत काढून शरद पवारांसाठी पाठिंबा मिळवला. जर संख्याबळानुसार एक जागा महाविकास आघाडीला मिळणार असेल आणि उद्धव ठाकरे पुन्हा विधान परिषदेवर जाण्यास इच्छुक असतील तर मात्र शिवसेना(उबाठा) या जागेवर दावा करू शकते. यावेळी काँग्रेस उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देईल का? हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. काँग्रेसने त्या एका जागेवर दावा ठोकल्यास आघाडीत पेच निर्माण होऊ शकतो.
एका रिक्त जागेसाठीही पोटनिवडणूक : दुसरीकडे भाजपा आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडे असलेल्या अतिरिक्त मतांच्या जोरावर महायुतीची आठवी जागा सहज सुरक्षित होऊ शकते. यासोबतच शिवसेनेकडून नीलम गोऱ्हे यांना पुन्हा संधी दिली जाणार का? राज्यसभा निवडणुकीप्रमाणे नवा चेहरा विधान परिषदेत दिसणार हे पाहणंही उत्सुकतेचं असेल. विधान परिषदेच्या 9 जागांसोबतच एका रिक्त जागेसाठीही पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या डॉ. प्रज्ञा सातव यांनी आमदारकीचा राजीनामा देत भाजपामध्ये प्रवेश केल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली होती. त्यामुळे या जागेवर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतलाय.
