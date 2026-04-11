ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले रुग्णालयात दाखल : प्रकृती स्थिर असल्याची कुटुंबीयांची माहिती
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे मुंबईतील ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी दिली आहे.
Published : April 11, 2026 at 10:45 PM IST
Updated : April 11, 2026 at 11:02 PM IST
मुंबई : ज्येष्ठ पार्श्वगायिका आशा भोसले (92) यांना प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे शनिवारी सायंकाळी दक्षिण मुंबईतील ब्रीच कँडी रूग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. आशाताईंच्या मोठ्या बहिण उषा मंगेशकर यांनी ईटिव्ही भारतला माहिती देताना स्पष्ट केलंय की, "त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून त्या उपचारांना प्रतिसाद देत आहेत." दरम्यान "आशा भोसले यांच्यावर सध्या इमर्जन्सी मेडिकल सर्विस युनिटमध्ये उपचार सुरु आहेत," अशी माहिती रुग्णालयाचे डॉ प्रतीत समदानी यांनी मीडियाशी बोलाना दिली आहे.
My grandmother, Asha Bhosle due to extreme exhaustion and suffering a chest infection has been admitted to hospital and we request you to value our privacy. Treatment is ongoing and hopefully everything will be well and we shall update you positively.— Zanai Bhosle (@ZanaiBhosle) April 11, 2026
आशाताईंची प्रकृती सध्या स्थिर : प्राथमिक माहितीनुसार, आशा भोसले यांची प्रकृती अचानक बिघडल्यानं त्यांना शनिवारी सायंकाळी नजीकच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात हलवण्यात आलं. सध्या त्यांच्यावर अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असून, डॉक्टरांचं विशेष पथक त्यांच्या प्रकृतीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. आशाताई रुग्णालयात दाखल झाल्याची बातमी सोशल मीडियावर वाऱ्यासारखी पसरताच जगभरातील चाहत्यांनी आणि कलाकारांनी त्या लवकरात लवकर बऱ्या व्हाव्यात यासाठी प्रार्थना केलीय. आशा भोसले यांनी आपल्या मधूर आवाजानं जगभारतील संगीत रसिकांच्या मनवर गारूड केलंय. "अती थकवा आणि छातीचा संसर्ग झाल्याने आशाताईंना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे, अशी माहिती त्यांची नात जनाईनं सोशल मीडियावर पोस्ट करत दिलीय. त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत आणि सर्व काही सुरळीत होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. आम्ही तुम्हाला लवकरच याविषयी सकारात्मक माहिती देऊ," असंही जनाईनं आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये दिली आहे.
