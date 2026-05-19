डोंगरदर्‍यातून उभी राहिलेली जिद्द; सिंधुताईंच्या प्रेरणेनं लीला जांभू बनली स्वतःच्या आयुष्याची शिल्पकार

मेळघाटातील लीला जांभु (Leela Jambhu) यांनी मजुरीतून संघर्ष करत युट्युब-इंस्टाग्रामच्या मदतीनं शिलाई व्यवसाय उभा केला. तसेच त्या ग्रामीण महिलांसाठी प्रेरणा बनल्या आहेत.

मेळघाटातील लीला जांभू
Published : May 19, 2026 at 6:15 PM IST

Updated : May 19, 2026 at 6:20 PM IST

अमरावती : लीला जांभू ही सातपुड्याच्या कुशीत, चारही बाजूंनी डोंगरांनी वेढलेल्या मेळघाटातील पायविहीर गावात राहणारी एक साधी महिला आहे. तिच्याकडं होती फक्त जिद्द, डोळ्यांत स्वतःच्या संसाराला आधार देण्याचं स्वप्न आणि मनात “आपणही काहीतरी करू शकतो” ही ठाम भावना. दुसऱ्यांच्या शेतात मजुरी करणारी आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दिवस काढणारी लीला जांभू (Leela Jambhu) आज स्वतःच्या शिलाई व्यवसायाची मालक बनली आहे.

युट्युब आणि इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून शिवणकलेतील बारकावे शिकत लीला जांभू या महिलेनं स्वतःचा मार्ग तयार केला. आज पंचक्रोशीतील महिलांचा तिच्या हातच्या ब्लाऊजवर विश्वास बसला आहे. युट्युबवर तिनं सिंधुताई सपकाळ यांच्यावर आधारित सिनेमा पाहिल्यानंतर तिचं आयुष्यच पालटलं. लीला जांभू यांच्या संघर्षाबाबत ‘ईटीव्ही भारत’चा हा विशेष रिपोर्ट.

मेळघाटातील पायविहीर गावात राहणारी लीला जांभू

मजुरीतून स्वाभिमानाच्या दिशेने प्रवास : मेळघाटातील पायविहीर गावात राहणाऱ्या लीला जांभू यांचं आयुष्य एक वर्षांपूर्वी अत्यंत कठीण होतं. शेतमजुरी, मनरेगाचं काम आणि दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या जबाबदाऱ्यांमध्ये संसार चालवताना त्यांना स्वतःचं वेगळं अस्तित्व निर्माण करण्याची ओढ होती. गावातील महिलांसोबत बचत गटाच्या माध्यमातून त्यांनी शिवणकलेचा वर्ग सुरू केला. अवघ्या एका महिन्यात त्यांनी शिवणकामाची प्राथमिक माहिती घेतली. त्यानंतर स्वतःच्या जिद्दीवर उभं राहण्याचा निर्धार केला.

मेळघाटातील लीला जांभू

तीन किलोमीटरचा पायी प्रवास आणि मोठं स्वप्न : पायविहीर गावापासून तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोराळा गावात लीलांनी वर्षभरापूर्वी छोटंसं दुकान भाड्यानं घेतलं. सुरुवातीला त्या रोज पायी चालत दुकानावर जात असत. दिवसातून अनेकवेळा गाव आणि दुकान असा प्रवास करावा लागत होता. मनरेगाच्या कामासाठी फोटो काढण्यासाठी त्यांना पुन्हा गावात जावं लागायचं. या सततच्या धावपळीमुळं त्यांच्या पायांना त्रास होऊ लागला. मात्र, हार मानणं त्यांच्या स्वभावात नव्हतं. बचत गटातून कर्ज घेत त्यांनी स्कुटी विकत घेतली. विशेष म्हणजे स्कुटी चालवायलाही त्यांनी स्वतः शिकल्या. आज त्या आत्मविश्वासानं स्कुटीवरून गावातून दुकानावर ये-जा करतात. स्वतःच्या पायावर उभ्या आहेत.

शिलाई व्यवसाय करताना मेळघाटातील लीला जांभू

युट्युब आणि इंस्टाग्राम झाले गुरु : शिवणकलेतील वेगवेगळे डिझाइन्स, ब्लाऊजचे नवे प्रकार, माप घेण्याच्या पद्धती आणि फॅशनमधील बदल हे सर्व लीलांनी युट्युब आणि इंस्टाग्रामवर पाहून शिकायला सुरुवात केली. सुरुवातीला वेगवेगळ्या शरीरयष्टीच्या महिलांचं माप कसं घ्यायचं याची, त्यांना भीती वाटायची. मात्र, मोबाईलवरील व्हिडिओ पाहत त्यांनी स्वतःला इतकं सक्षम बनवलं की आज कोणत्याही डिझाइनचा ब्लाऊज त्या आत्मविश्वासाने शिवतात. आज बोराळा, पायविहीर, गंगाझरी, नागापूरसह अनेक गावांतील महिला त्यांच्या दुकानात कपडे शिवण्यासाठी येतात. एवढंच नाही, तर एखाद्या दिवशी दुकान बंद असलं तर महिला इतरत्र न जाता “दुकान बंद का ठेवलं?” अशी विचारणा करतात, असं लीला जांभू यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.

'सिंधुताई सपकाळ' यांच्या सिनेमातून मिळाली प्रेरणा : "युट्युबवर सिंधुताई सपकाळ यांच्यावर आधारित सिनेमा पाहिल्यानंतर माझ्या मनात आलं की, आपणही काहीतरी करायला हवं. समाजासाठी मोठं काम जमलं नाही तरी निदान आपल्या घरासाठी आणि मुलांच्या भविष्यासाठी तरी उभं राहायला हवं,” असा विचार त्यांच्या मनात आला. त्यांनी जिद्दीनं कामाला सुरुवात केली. मनातील भीती बाजूला ठेवत स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला", असं लीला जांभू सांगतात.

पाच हजारांच्या मालापासून सुरू झाला व्यवसाय : सुरुवातीला त्यांच्या हातात फारसे पैसे नव्हते. फक्त पाच हजार रुपयांचे कपडे घेऊन त्यांनी व्यवसाय सुरू केला. हळूहळू ग्राहक वाढले. आज त्या अमरावतीतून थेट दहा ते पंधरा हजार रुपयांचा माल आणतात. नवीन डिझाइन्स, आकर्षक ब्लाऊज आणि उत्तम फिटिंगमुळं परिसरातील महिला इतरत्र जात नाहीत. सुरुवातीला त्या एका ब्लाऊजसाठी दीडशे ते दोनशे रुपये घेत असत. मात्र आज डिझायनर ब्लाऊजसाठी त्या 300 ते 400 रुपये घेतात. या उत्पन्नातून घरखर्च, मुलांच्या गरजा, किराणा, दुकानाचं तीन हजार रुपयांचं भाडं आणि स्कुटीची किस्त भरली जाते, असं लीला जांभू यांनी सांगितलं.

आता घरात आनंदाचं वातावरण : लीला जांभू यांचे पती रामकिसन जांभू हेदेखील पत्नीच्या मेहनतीचं कौतुक करतात. “पूर्वी आम्ही दोघंही मजुरी करायचो. शेतात कापूस वेचायला जायचो. पैसे खूप कमी मिळायचे. पण आता पत्नीने शिलाईचं दुकान सुरू केल्यामुळं घराला आर्थिक आधार मिळाला आहे. मुलांच्या शिक्षणाकडं चांगलं लक्ष देता येतं. तिच्या कामाचा मला अभिमान आहे,” असं रामकिसन जांभू यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना सांगितलं.

मेळघाटातील महिलांसाठी प्रेरणेचा दीप : मेळघाटातील एका छोट्याशा गावातून सुरू झालेला लीला जांभू यांचा प्रवास आज परिसरातील महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. मोबाईलमधील युट्युब आणि इंस्टाग्रामसारख्या माध्यमांचा योग्य वापर, स्वतःवरील विश्वास आणि कठोर मेहनत असेल तर परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी महिलाही स्वतःचं विश्व उभं करू शकते, हे लीला जांभू यांनी आपल्या कृतीतून दाखवून दिलंय.

