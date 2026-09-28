अहिल्यानगर जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी नेत्यांची एकजूट- सुजय विखे पाटील
माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
Published : September 28, 2026 at 2:46 PM IST
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या राजकारणातील विविध पक्षांचे नेते, लोकप्रतिनिधी आणि सहकार क्षेत्रातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक संगमनेर येथे झाली. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.
सहकार क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण : सध्या जिल्ह्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, त्याचा शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम तसेच शेतकरी आणि सहकारी संस्थांसमोरील विविध अडचणी या पार्श्वभूमीवर जिल्हा बँकेची निवडणूक राजकीय संघर्षाचे केंद्र न बनविता सहकार क्षेत्राच्या हिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. बँकेने गेल्या अनेक वर्षांत सहकार क्षेत्रात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली असून, तिच्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेपापेक्षा सहकाराच्या मूलभूत तत्त्वांना महत्त्व देण्याची परंपरा राहिली आहे. ही परंपरा कायम ठेवण्याची गरज उपस्थित नेत्यांनी व्यक्त केली.
समन्वयाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यावर बैठकीत भर : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्यातील शेतकरी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था, ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहार आणि सहकार क्षेत्राशी संबंधित संस्थांसाठी महत्त्वाची वित्तीय संस्था आहे. त्यामुळे बँकेच्या निवडणुकीमुळे निर्माण होणारी राजकीय चुरस आणि त्यातून होणारा संभाव्य खर्च टाळून बँकेच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी सामंजस्याने निर्णय घेण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली. जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याची परंपरा यापूर्वीही जिल्ह्यातील विविध राजकीय विचारांचे नेते आणि सहकार क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांनी जपली आहे. आगामी निवडणुकीतही ही परंपरा पुढे नेण्यासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संवाद आणि समन्वयाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
प्रतापसिंह पाचपुते यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित : बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांना आर्थिक पाठबळ मिळते. त्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती, प्रशासकीय कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि भविष्यातील विकास यांना प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील सहकार चळवळ अधिक मजबूत करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांतील समविचारी नेत्यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची भूमिका यावेळी पुढे आली. या बैठकीस माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी मंत्री शंकरराव गडाख, माजी खासदार सुजय विखे पाटील, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार आशुतोष काळे, आमदार संग्राम जगताप, आमदार हेमंत ओगले, आमदार विवेक कोल्हे, आमदार विक्रम पाचपुते, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार अक्षय कर्डिले, श्रीरामपूरचे नगराध्यक्ष करण ससाने, श्रीगोंदा सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र नागवडे, ज्येष्ठ नेते भगवानराव पाचपुते, प्रतापसिंह पाचपुते यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
सर्व समविचारी मंडळींनी एकत्र येणे आवश्यक : बैठकीनंतर बोलताना सुजय विखे पाटील यांनी जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्राच्या व्यापक हिताचा विचार करून सर्व समविचारी मंडळींनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी परस्पर संवादातून सकारात्मक आणि सामंजस्यपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी काळात विविध गटांशी चर्चा करून निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या प्रयत्नांना कोणते स्वरूप येते, याकडे आता जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून जिल्हा बँकेच्या हितासाठी एकत्रित भूमिका घेण्याचा प्रयत्न झाल्यास बँकेच्या आगामी वाटचालीसाठी तो महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
हेही वाचाः
आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 'ओपीडी'चे बंधन! प्रशासकीय फायलींसोबतच आता प्रत्यक्ष करावी लागणार रुग्णतपासणी