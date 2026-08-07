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लक्ष्मण हाकेंची प्रसाद लाडांना सणसणीत चपराक! 'त्या' आरोपांनंतर नेमकं काय घडलं? वाचा सविस्तर

भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी लक्ष्मण हाके यांच्यावर केलेल्या टीकेवर हाके यांनी जबरदस्त प्रहार केला आहे.

Laxman Hake Prasad Lad conflict
लक्ष्मण हाके (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 7, 2026 at 7:54 PM IST

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पुणे : भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांनी "कोण आहे हाके?" अशी टीका केल्यानंतर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी यावर प्रत्युत्तर देत ''हाके कोण आहे हे प्रसाद लाडांच्या बापाला चांगलं माहिती आहे'', असा टोला लगावला आहे.

''प्रसाद लाड ही व्यक्ती नसून एक प्रवृत्ती'' : भारतीय जनता पक्षाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी लक्ष्मण हाके यांच्यावर केलेल्या टीकेबाबत हाके म्हणाले, ''हाके कोण आहे हे प्रसाद लाडांच्या बापाला चांगलं माहीत असून हाके ज्या प्रवर्गाच्या बाबत बोलत आहे, त्याबाबत लाड यांनी भाजपाचा इतिहास वाचून घ्यावा. भाजपा वाड्या-वस्त्यांवर आणि तांड्यांवर नेण्यामध्ये अण्णासाहेब डांगे, दिवंगत गोपीनाथराव मुंडे, ना. स. फरांदे आणि ओबीसी समाजातील छोट्या-मोठ्या घटकांचं योगदान आहे. भाजपाचा डीएनए ओबीसी आहे असे खुद्द भाजपाचेच नेते सांगत असून ही व्यक्ती नसून एक प्रवृत्ती आहे. या प्रवृत्तीनं महाराष्ट्रातील एक लाख तरुणांचे रोजगार पळवून नेले आहेत. शासनाचा 76% महसूल आणि 12% सर्व्हिस टॅक्स क्रिस्टल ग्रूप ऑफ कंपनीजला कसा जातो, याचे सर्व सत्य जेव्हा मी महाराष्ट्रासमोर मांडेन तेव्हा प्रसाद लाड यांच्या कानाखाली सणकन वाजवल्यासारखं उत्तर मिळेल. आमनेसामने भेट झाल्यावर लक्ष्मण हाके कोण आहे आणि तो किती लोकसंख्येची भाषा बोलतो, हे त्यांना समजावून सांगेन.''

माध्यमांशी बोलताना लक्ष्मण हाके (ETV Bharat)

मनोज जरांगेंवरही टीका : ते पुढे म्हणाले, ''महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत निर्माण झालेल्या सामाजिक तेढीला जरांगे कारणीभूत असून आरक्षण कोणाला आणि का दिले जाते हे जरांगेंनी समजावून सांगावं. तुम्ही ज्या 57 लाख कुणबी नोंदींच्या वंशावळीची गोष्ट करताय, ती जात पडताळणी आणि न्यायिक आयोगाच्या कायदेशीर चौकटीत कधीही टिकू शकत नाही. ही प्रमाणपत्रं बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आहेत.''

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