बारामतीत लक्ष्मण हाके यांचा एल्गार; 'बारामतीमध्ये निवडणूक बिनविरोध होऊ देणार नाही'
अजित पवार यांच्या निधनानंतर बारामतीमध्ये विधानसभेची पोटनिवडणूक होणार आहे. ती निवडणूक बिनविरोध होऊ देणार नाही असा एल्गार लक्ष्मण हाके यांनी केला.
Published : March 17, 2026 at 8:46 PM IST
बारामती : बारामती विधानसभेची 'निवडणूक बिनविरोध होऊ देणार नाही' असा इशारा देत लक्ष्मण हाके यांनी बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक लढवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 'उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना विधान परिषदेवर घ्या' असं म्हणत लक्ष्मण हाके यांनी ही निवडणूक बिनविरोध होऊ देणार नाही, असं सांगून सत्ताधाऱ्यांना थेट आव्हान दिलं आहे. मंगळवारी बारामतीच्या दौऱ्यावर असताना लक्ष्मण हाके यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना हे स्पष्ट केलं.
निवडणूक बिनविरोध करणं ही लोकशाहीविरोधी कृती : "पुढील चार-पाच दिवस मी बारामतीतील नागरिकांच्या भेटी घेणार आहे. लोकांचा स्पष्ट आग्रह आहे की, निवडणूक झालीच पाहिजे. निवडणूक बिनविरोध करणं ही लोकशाहीविरोधी कृती आहे. बारामतीकरांच्या मनात दुःख असणं स्वाभाविक आहे. एक महिला महाराष्ट्राची उपमुख्यमंत्री झाली ही गोष्टही अपिलिंग आहे. पण जर एवढं दुःख असेल तर सुनेत्रा पवार यांना विधान परिषदेवर बिनविरोध घ्या. राज्य शासनाच्या धोरणांच्या विरोधात आम्ही निवडणुकीला सामोरे जात आहोत. पंचायत राजमधील आमचं आरक्षण गेलं, बजेट मिळत नाही. आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होतोय. पण तुम्हीच शरद पवार आणि पार्थ पवार यांना राज्यसभेवर बिनविरोध पाठवलं ना?" असा सवाल लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केला.
जनतेनं विश्वास कोणावर ठेवायचा? : "धमक असेल तर कोणताही उमेदवार उभा करा, आम्ही पराभूत करून दाखवू. दादांच्या कुटुंबाव्यतिरिक्त कोणताही पवार निवडणूक लढवू दे, आम्ही त्यांनाही हरवू. आमच्याही मनात दुःख आहे. पण जनतेचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. सर्व श्रीमंत मंडळी सत्ताधारी पक्षाकडं जात आहेत. आम्ही चळवळीतील कार्यकर्ते तिथंच आहोत. जनतेनं विश्वास कोणावर ठेवायचा? इथं विकासाच्या नावाखाली कॉन्ट्रॅक्टरांचं हित साधलं जातं. पण शेतकऱ्यांच्या बांधावर पाणी नाही, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. हजारो कोटींचा निधी रस्त्यांवर खर्च होतो, पण दुष्काळी भागात पाणी नाही," असं म्हणत लक्ष्मण हाके यांनी सरकारवर टीका केली.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का कसा लागला? : "शासनानं सांगितलं होतं की, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. मग धक्का कसा लागला हे स्पष्ट करावं. फलटणमध्ये पंचायत समिती सभापती निवडीत ओबीसींचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दोन-चार दिवसांत आम्ही फलटणमध्ये 'ओबीसी महा एल्गार मोर्चा' काढणार आहोत," असा इशारा लक्ष्मण हाके यांनी दिला.
हा नेमका काय प्रकार आहे ? : "महाराष्ट्रातील पाचशेपेक्षा जास्त संस्थांवर पवार कुटुंब आहे. आम्ही सहानुभूतीला बळी पडणार नाही. ही निवडणूक आम्ही बिनविरोध होऊ देणार नाही, हे आजच लिहून घ्या. स्थानिक राष्ट्रीय पक्ष आम्हाला पाठिंबा द्यायला तयार आहेत. त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मला फोन आले आहेत. योग्य वेळी याबाबत सविस्तर सांगू. जनता दुःखी आहे, संभ्रमात आहे. एका बाजूला शरद पवार म्हणतात अपघात झाला. तर दुसरीकडं रोहित पवार घातपात म्हणतात. हा नेमका काय प्रकार आहे? हे स्पष्ट व्हायला हवं. शासकीय यंत्रणांनी याचा तपास करावा, असं लक्ष्मण हाके म्हणाले.
आम्ही लोकशाहीच्या मार्गानं लढाई लढणार : "आमच्या प्रश्नांवर कधीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा राज्यकर्त्यांनी संपर्क साधला नाही. कालच्या बजेटमध्ये तरतूद झाली, पण आम्ही प्रश्न मांडायचे कुठं? मतदार योग्य निर्णय घेतील. आम्ही बारामतीतील प्रत्येक गावात जाऊन जनतेचे प्रश्न मांडणार आहोत. संविधानावर विश्वास ठेवून लोकशाहीच्या मार्गानं ही लढाई लढणार आहोत," अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मण हाके यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
