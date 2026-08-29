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''शेवटचा लढा आणि ओबीसींचं आरक्षण गाडा, हेच जरांगेंचं धोरण'', लक्ष्मण हाके यांचा थेट आरोप

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा उपोषण सुरू केलं असून, त्यांच्या या भूमिकेवर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार टीका केलीय.

Laxman Hake Criticizes Manoj Jarange Pati
लक्ष्मण हाकेंची जरांगे पाटलांवर टीका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2026 at 2:46 PM IST

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पुणे : मराठा आरक्षणातील विविध मागण्यांसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे आजपासून आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या या उपोषणाबाबत ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांना विचारले असता ते म्हणाले, "शेवटचा लढा आणि ओबीसींचं आरक्षण गाडा, हेच मनोज जरांगे यांचं धोरण असून अपात्र प्रमाणपत्र वैध करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.''

''ओबीसींच्या अंगणात माती कालवणारा प्रकार''

यावेळी ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके म्हणाले, "शेवटचा लढा आणि ओबीसींचं आरक्षण गाडा, असं धोरण त्यांचे असून अपात्र प्रमाणपत्रे वैध (व्हॅलिड) करून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. राज्यातील ओबीसी समाजाचं म्हणणे आहे की, आता जर एकत्र आलो नाही, तर काहीच होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाच्या बाहेरच आरक्षण मराठा समाजाला देण्यात यावं, हीच आमची मागणी आहे. शासनानं काढलेला जीआर बेकायदेशीर असून, जो दाखला दिला जात आहे तो संविधान आणि कायद्याच्या विरोधातील आहे. हा प्रकार ओबीसींच्या अंगणात माती कालवणारा आहे.''

माध्यमांशी बोलताना लक्ष्मण हाके (ETV Bharat)

''सरकारनं ओबीसींना वाऱ्यावर सोडलं''

"ओबीसींचं आंदोलन हे कुठल्याही आमदार, खासदार आणि नेत्याच्या भरोशावर नाही. सगळे ओबीसी बांधव या आंदोलनात सहभागी होतील. या सरकारनं ओबीसींना वाऱ्यावर सोडलं आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचं संरक्षण हे सरकार बिलकुल करत नाही. म्हणून ओबीसी बांधवांना विनंती आहे की, तुमचे आरक्षण वाचवण्यासाठी तुम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल," असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.

मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी या अगोदर अनेक वेळा आंदोलनं केली आहेत. मात्र यावेळचं हे आपलं शेवटचं उपोषण आणि निर्णायक आंदोलन असणार आहे, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाज आरक्षणाच्या मागणीवर सरकारनं ठोस आणि अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आता सरकारला सुट्टी नाही, असा थेट इशारा मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे.

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