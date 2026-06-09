तो व्हिडिओ बनावट... लक्ष्मण हाकेंनी व्हायरल व्हिडिओबाबत दिले स्पष्टीकरण; म्हणााले छगन भुजबळ माझे गुरू
ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट पाडण्याच्या उद्देशानेच असे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे.
Published : June 9, 2026 at 8:32 PM IST
पुणे - ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी ओबीसी नेत्यांवर टीका केल्याचं दिसत असून त्यांचा रोख मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या प्रकरणावर आता लक्ष्मण हाके यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ डब करून तसेच कट-पेस्ट करून पद्धतशीरपणे तयार करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसंच, “भुजबळ साहेब हे माझे नेते आणि गुरू आहेत. त्यांच्याकडे पाहूनच आम्ही या चळवळीत उतरलो आहोत,” असंही हाकेंनी सांगितलं.
'ओबीसी समाजात फूट पाडण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार' : ओबीसी समाजात फूट पाडणं आणि आपली प्रतिमा मलिन करणं हाच या प्रकारामागील हेतू असल्याचं हाकेंनी सांगितलं. ओबीसी चळवळीला बदनाम करण्यासाठी यापूर्वीही अनेक प्रयत्न झाल्याचा आरोप करत हाके म्हणाले, "गेल्या दोन वर्षांपासून ओबीसी आंदोलनात फूट पाडण्याचा तसंच मला राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कधी माझ्या वाहनांची तोडफोड केली जाते, कधी सभांमध्ये गोंधळ घालण्यासाठी लोक पाठवले जातात, तर कधी माझ्याविरोधात खोटे आरोप केले जातात. मात्र, अशा कोणत्याही कृत्यांना मी घाबरणार नाही. मला जी भूमिका मांडायची असते, ती मी नेहमी जाहीरपणे मांडत असतो."
'भुजबळ साहेब हे माझे नेते आणि गुरू ' : "भुजबळ साहेब हे माझे नेते आणि गुरू आहेत. त्यांच्याकडे पाहूनच आम्ही या चळवळीत उतरलो आहोत. त्यांच्याबाबत काही मतभेद असतील तर ते चार भिंतींच्या आत मांडता येतात. सार्वजनिक व्यासपीठावर किंवा लाखोंच्या सभेत काय बोलायचे याचे भान आम्हाला आहे. भुजबळ साहेब सत्तेत राहून ओबीसी समाजाच्या हितासाठी भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर जाहीर टीका करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही," असंही हाकेंनी स्पष्ट केलं. ओबीसी नेत्यांमध्ये फूट पाडण्याच्या उद्देशानेच असे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात असल्याचा आरोप करत, "आमच्यावर जितके हल्ले होतील, त्याच्या दहापट ताकदीनं ओबीसी समाज एकत्र येईल," असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
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