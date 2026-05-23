जातनिहाय जनगणना ही काळाची गरज; प्रसाद लाड आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर प्रा लक्ष्मण हाके यांचा हल्लाबोल
महाराष्ट्रात मराठा विरुद्ध ओबीसी (OBC) आरक्षणाचा वाद आणि जातनिहाय जनगणनेची मागणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे. यावर प्रा. लक्ष्मण हाके प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : May 23, 2026 at 9:10 PM IST
जालना : राज्यात जातनिहाय जनगणना व्हावी आणि ओबीसी समाजाची खरी लोकसंख्या समोर यावी, या मागणीसाठी ओबीसी नेते तथा आंदोलक प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी महाराष्ट्रभर जनजागृती सभांचा धडाका सुरू केला आहे. देऊळगाव राजा येथे सभेसाठी जात असताना जालन्यात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत भाजपा नेते आमदार प्रसाद लाड आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर जोरदार टीका केली. यावेळी त्यांनी ओबीसी आरक्षण, मंडल आयोग, भाजपाची भूमिका आणि मराठा आंदोलनावर सविस्तर भाष्य करत अनेक खळबळजनक आरोप केले.
प्रसाद लाड यांच्यावर जोरदार टीका : प्रा. हाके म्हणाले की, महाराष्ट्रात आतापर्यंत सहा ते सात मोठ्या सभा झाल्या असून पुढील काळात संपूर्ण राज्यभर 100 जनजागृती सभा घेण्यात येणार आहेत. ओबीसी समाज आणि भटक्या-विमुक्त समाजाला एकत्र आणण्याचा आमचा प्रयत्न असून जातनिहाय जनगणना ही काळाची गरज असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी त्यांनी भाजपा आमदार प्रसाद लाड यांच्यावर आक्रमक शब्दांत टीका करत म्हटलं की, “प्रसाद लाड यांनी परराजकारणाचा फायदा घेऊन अंबानींपेक्षाही पुढे जावं, पण त्यांना आरक्षण, ओबीसींचे प्रश्न किंवा मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांमुळं ओबीसी समाजाचं काय नुकसान होत आहे, याची काडीचीही जाण नाही.”
राजकीय फायद्यासाठी ओबीसींच्या हक्कांवर गदा : ते पुढे म्हणाले, “तू ज्या पक्षाच्या जीवावर बेडकासारख्या उड्या मारतोस, त्या पक्षाला विचार की माधव आणि ओबीसींनी भाजपासाठी काय केलं. भट-ब्राम्हणांच्या पक्षाला गावोगावी, वाड्या-वस्त्यांवर आणि तांड्यांवर कोण घेऊन गेलं? ओबीसी समाजानेच भाजपाला वाढवलं, पण आज त्याच समाजाच्या आरक्षणावर घाला घातला जात आहे.” प्रसाद लाड यांनी एक लाख लोकांना रोजगार दिल्याचा दावा केला होता. त्यावर टोला लगावत प्रा. हाके म्हणाले, “जर खरंच त्यांनी एक लाख लोकांना रोजगार दिला असेल, तर त्यांची यादी जाहीर करावी. त्यासाठी त्यांना नोबेल पुरस्कारच दिला पाहिजे.” भाजपा सरकारवर निशाणा साधताना त्यांनी आरोप केला की, “भाजपाने ओबीसींचे आरक्षण संपवलं आहे. याबाबत प्रसाद लाड आणि त्यांच्या नेत्यांनी उत्तर द्यावं. राजकीय फायद्यासाठी ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणली जात आहे.”
जातनिहाय जनगणनेच्याआधारे देशातील आकडेवारी : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर बोलताना प्रा. हाके यांनी मंडल आयोगाच्या मुद्द्यावरूनही जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “1931 च्या जातनिहाय जनगणनेच्याआधारे देशातील आकडेवारी मांडली जाते. त्यालाच पुढे आधार मानून विविध आयोगांनी अभ्यास केला आहे. ”मंडल आयोगाबाबत बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सखोल सुनावणीनंतर मंडल आयोग लागू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तो देशभरातील प्रत्येक राज्यात लागू करण्यात आला. मात्र काही लोक चुकीचे आरोप करत आहेत.”
ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त समाजाला एकत्र आणायचं : मुख्यमंत्र्यांवर वैयक्तिक टीका करणाऱ्यांवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. “मुख्यमंत्र्यांबद्दल अपमानास्पद भाषा वापरणाऱ्यांकडून काय अपेक्षा ठेवायची?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हाके म्हणाले की, “आम्हाला महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त समाजाला एकत्र आणायचं आहे. राजकारणाच्या जोरावर ओबीसींच्या अन्नात माती कालवण्याचं काम काही लोक करत आहेत. अशा लोकांना आणि त्यांच्या पक्षाला आम्ही धडा शिकवू.”जातनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षण आणि मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी केलेल्या या वक्तव्यांमुळं राज्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
