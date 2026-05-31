मराठा आरक्षण आंदोलन : मनोज जरांगे यांच्या उपोषणावर लक्ष्मण हाके यांचा हल्लाबोल; सरकारवर केला ‘लाचारी’चा आरोप

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी आंतरवली सराटी या गावात आंदोलन केलं. मात्र या आंदोलनावरुन ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी मनोज जरांगे आणि सरकारवर हल्लाबोल केला.

Published : May 31, 2026 at 11:04 PM IST

जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या एकदिवसीय उपोषणावर ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार टीका केली आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना हाके यांनी राज्य सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यावर गंभीर आरोप करत, सरकारनं ओबीसी समाजाच्या भावना आणि वेदनांकडं दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. हाके म्हणाले की, "मनोज जरांगे यांचे आंदोलन हे अहंकारी वृत्ती आणि जातीय वर्चस्वाच्या भावनेतून करण्यात आलेलं आंदोलन होतं. उपोषणस्थळी गेलेल्या सरकारच्या प्रतिनिधींची भूमिका लाचार असल्याचे दिसून आलं. एवढं लाचार सरकार आम्ही पहिल्यांदाच पाहिलं," अशी टीका त्यांनी केली.

प्रसाद लाड पाप धुण्यासाठी गेले आंदोलनात, हाकेंचा आरोप : यावेळी त्यांनी भाजपा नेते प्रसाद लाड यांच्यावरही निशाणा साधला. "प्रसाद लाड हे आपले पाप धुण्यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडे गेले होते. त्यांना जनाची आणि मनाची लाज राहिलेली नाही," असा आरोप हाके यांनी केला. लक्ष्मण हाके यांनी, जरांगे यांचे उपोषण हे कोणाचा तरी राजकीय कोअर सेट करण्यासाठी आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने उभारलेले आंदोलन होते. जरांगे उन्हात बसले म्हणून शासनानं दाखवलेली तत्परता ही तत्परता नसून सरकारची लाचारी होती," असा आरोप त्यांनी केला. तसेच, ओबीसी समाजाच्या आंदोलनांकडं सरकार गांभीर्यानं पाहत नसल्याचा आरोप करत त्यांनी इशारा दिला की, "मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या दबावाखाली जात पडताळणी समित्यांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्यास ओबीसी समाज त्याला तीव्र विरोध करेल."

बोगस प्रमाणपत्रे वाटली तर विरोध करणार : पत्रकार परिषदेत बोलताना हाके यांनी वादग्रस्त विधानही केलं. "संख्येच्या बळावर जात प्रमाणपत्रं दिली जात असतील आणि बोगस प्रमाणपत्रं वाटली जात असतील, तर अशा प्रकारांना विरोध केला जाईल," असं ते म्हणाले. मात्र, कायदा हातात घेण्यासंदर्भातील त्यांच्या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, लक्ष्मण हाके यांच्या या आरोपांमुळे मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

