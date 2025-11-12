रोहित आर्याच्या मृत्यूबाबत दाखल याचिका वकील सातपुतेंनी हायकोर्टाच्या दट्ट्यानंतर घेतली मागे
एखाद्या वकिलानं पोलीस ठाण्याला पाठवलेली नोटीस ही तक्रार होऊ शकत नाही, या शब्दांत हायकोर्टानं वकील नितीन सातपुतेंची कानउघाडणी केली.
मुंबई : रोहित आर्याच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल केलेली याचिका वकील नितीन सातपुतेंनी माघारी घेतली. याचिका मागे घेत रितसर प्रक्रियेनुसार दंडाधिकाऱ्यांपुढे तक्रार दाखल करा अथवा आम्ही याचिका फेटाळून लावू, असा इशारा देताच सातपुतेंनी याचिका मागे घेतली. वकिलानं पोलीस ठाण्याला पाठवलेली नोटीस ही तक्रार होऊ शकत नाही, अशा शब्दांत हायकोर्टानं सातपुतेंची कानउघाडणी केली. तसेच याप्रकरणी रिट याचिकेलला जनहित याचिकेतही बदलण्यासही हायकोर्टानं नितीन सातपुतेंना मनाई केली.
काय घडली होती घटना?- पवई परिसरात 17 मुलांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्या नावाच्या व्यक्तीनं आपल्या प्रलंबित मागण्या महाराष्ट्र शासनाकडून पूर्ण होत नसल्याचं कारण देत माजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरांशी फोनवर बोलण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. या थरारक ओलीस नाट्याचा थरार पोलिसांनी त्याचं एन्काऊंटर करून संपवला.
काय होती याचिका? - या एन्काऊंटरप्रकरणी आता अनेक खुलासे समोर येऊ लागल्यानं मुंबई पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर ही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. या प्रकरणी नितीन सातपुतेंचा गंभीर आरोप होता की, "ही बनावट चकमक आहे, निरपराध मुलांचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळेच पोलीस यंत्रणेमार्फत ही चकमक घडवून आणल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय.
