मुस्लीम आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान, लवकरच सुनावणीची शक्यता
Published : February 20, 2026 at 8:45 PM IST
मुंबई : मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. वकील एजाझ नक्वी यांनी शुक्रवारी (20 फेब्रुवारी) यासंदर्भात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेतून राज्य सरकारनं मनमानी पद्धतीनं घेतलेला हा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलीय. तसंच रातोरात राज्य सरकारनं शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द का केलं? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आलाय. दरम्यान, येत्या सोमवारी ही याचिका मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे तातडीच्या सुनावणीसाठी सादर करणार असल्याचं वकील एजाझ नक्वी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं.
राज्य सरकारचा निर्णय काय होता? : राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागानं गेल्या मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय काढला होता. या शासन निर्णयात शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसंच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना देण्यात आलेले 23 डिसेंबर 2014 रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळं मुस्लीम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही ब्रेक मिळणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत 2014 मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारनं मराठा आणि मुस्लीम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. ज्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं गेलं होतं. यामुळं राज्यातील एकूण आरक्षण हे 73 टक्के झालं होतं. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमतानं मंजूर करण्यात आला होता. पुढं उच्च न्यायालयानं सरकारी नोकरीत मुस्लीम समाजाला आरक्षण अमान्य करत शिक्षणातील आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारनं शिक्षणातील आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी केली नाही. त्यामुळं 9 जुलै 2014 रोजीचा अध्यादेशाचं डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रूपांतरच न झाल्यानं हा अध्यादेश रद्द झाला होता.
जो कायदा कधी लागूच नव्हता, तो रद्द कसा झाला? : या निर्णयाबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, "भाजपा सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करतंय. कायदा रद्द केला असं सरकार म्हणत असलं तरी हा कायदा कधी बनवलाच गेला नव्हता. तसंच मुस्लीम समाजाची आजवर केवळ दिशाभूल करण्यात आलीय," असं अबू आझमी यांनी म्हटलंय. तर "महायुती सरकारनं मुस्लीम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा आहे. हे आरक्षण रद्द करून भाजपा सरकारनं अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचं पाप केलंय. भाजपा सरकार मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात काम करतंय," अशी टीका काँग्रेस नेते आणि माजी मंत्री नसीम खान यांनी केलीय. त्यामुळं सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
