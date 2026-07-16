गँगस्टर शहजाद भट्टी अन् लॉरेन्स बिश्नोई यांच्या संपर्कातील जळगावातील तरुणांची एटीएस अन् एटीबीकडून चौकशी
जळगावात लॉरेन्स बिश्नोई आणि पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टीशी सोशल मीडियाद्वारे जोडल्या गेलेल्या आठ ते दहातरुणांची एटीएस आणि एटीबीनं चौकशी केली.
Published : July 16, 2026 at 5:43 PM IST
जळगाव : पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी आणि कुख्यात लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या संपर्कात असल्याच्या संशयावरून जळगाव जिल्ह्यात महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकानं (ATS) आणि अँटी टेररिझम ब्युरोनं (ATB) मोठी कारवाई केली आहे. या दोन्ही आंतरराष्ट्रीय टोळ्यांच्या संपर्कात असलेल्या जळगावातील तब्बल आठ ते दहा तरुणांची तपास यंत्रणांनी कसून चौकशी केली आहे. या धडक कारवाईमुळं संपूर्ण जळगाव जिल्ह्यात आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
सोशल मीडियावरून वाढवला संपर्क : प्राथमिक माहितीनुसार, जळगावातील हे तरुण सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पाकिस्तानी गँगस्टर शहजाद भट्टी आणि लॉरेन्स बिश्नोई गँगच्या संपर्कात आले होते. तपास यंत्रणांना या संशयास्पद हालचालींची गुप्त माहिती मिळताच त्यांनी तातडीनं शोधमोहीम राबवून या तरुणांना ताब्यात घेतलं. धक्कादायक बाब म्हणजे, चौकशी करण्यात आलेल्या या संशयितांमध्ये काही अल्पवयीन मुलांचाही समावेश आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी या सर्व तरुणांचे मोबाईल फोन, सोशल मीडिया प्रोफाईल्स आणि बँक खात्यांची सखोल तपासणी केली आहे.
स्वतंत्र स्लीपर सेल तयार करण्याचा डाव? : शहजाद भट्टीच्या हस्तकांनी जळगावच्या स्थानिक तरुणांना पैशांचे किंवा इतर आमिष दाखवून जाळ्यात ओढले होते का? तसंच त्यांच्या माध्यमातून देशात काही मोठी घातपाती किंवा देशविघातक कृत्ये करण्यासाठी स्वतंत्र 'स्लीपर सेल' तयार करण्याचा तर हा प्रयत्न नव्हता ना? या अत्यंत गंभीर दिशेने एटीएस आणि एटीबीचे वरिष्ठ अधिकारी तपास करत आहेत.
चौकशीनंतर तरुणांचं कौन्सिलिंग : या सर्व तरुणांची कसून चौकशी केल्यानंतर आणि त्यांच्याकडून महत्त्वाची माहिती गोळा केल्यानंतर, तपास यंत्रणांनी तूर्तास त्यांना सोडून दिलं आहे. पोलिसांनी या सर्व तरुणांचं आणि त्यांच्या पालकांचं विशेष कौन्सिलिंग (मार्गदर्शन) केलं. त्यानंतर या मुलांना पुन्हा गुन्हेगारी किंवा देशविघातक मार्गावर न जाण्याची सक्त ताकीद देत पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आलं आहे. मात्र, या प्रकरणाचं धागेदोरे पुण्याच्या एटीएस कारवाईशी जोडलेले असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
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