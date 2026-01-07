"महाराष्ट्रात गुंडाराज, कायदा-सुव्यवस्था बिघडली; भाजपासोबत युती नाही", हर्षवर्धन सपकाळ यांची राज्य सरकारवर टीका
राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर चिंता व्यक्त करत हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
Published : January 7, 2026 at 2:11 PM IST
अमरावती : काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी बुधवारी (7 जानेवारी) अमरावती इथं पत्रकारांशी संवाद साधताना राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारवर आणि मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. "महाराष्ट्रात सध्या 'गुंडाराज' सुरू असून, ते चालवणारे सत्ताधारीच गुंड झालेत," असा घणाघाती आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. "राज्यातील गुन्हेगारी घटनांमध्ये सातत्यानं वाढ होत असून नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्यात सरकार पूर्णतः अपयशी ठरलं आहे. राज्यात सध्या अराजकतेचे वातावरण असून पोलीस प्रशासनावर राजकीय दबाव टाकला जातोय," असंही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं आहे.
घटना संपूर्ण राज्याला हादरवणारी : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व प्रदेश उपाध्यक्ष हिदायत पटेल यांच्यावर झालेल्या जीवघेण्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी या घटनेला सरकारच्या अपयशाचं प्रतीक असल्याचं म्हटलं आहे. "या हल्ल्यात हिदायत पटेल यांचा मृत्यू झाला असून, ही घटना संपूर्ण राज्याला हादरवणारी आहे. अशा प्रकारच्या गंभीर घटनांमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'कृपा-आशीर्वादामुळंच' संपूर्ण महाराष्ट्रात अवैध धंदे खुलेआम सुरू आहेत," असा आरोप हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला. तसंच त्यांनी म्हटलं की, "सत्ताधाऱ्यांचे संरक्षण असल्यामुळं गुन्हेगारांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यामुळं गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळत आहे."
...म्हणून कायदा-सुव्यवस्था बिघडली : अंबरनाथ नगरपरिषदेत काँग्रेस-भाजपा युती झाल्याच्या चर्चांवर हर्षवर्धन सपकाळ यांनी ठाम शब्दांत भूमिका मांडली. "काँग्रेसचे भाजपासोबत कुठंही, कोणत्याही स्तरावर गठबंधन नाही," असं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केलं. तसंच अशा अफवा जाणीवपूर्वक पसरवण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याचबरोबर, "देवेंद्र फडणवीस हेच गृहमंत्रिपदाचा कार्यभार सांभाळत आहेत. त्यामुळं राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्री नसल्याने कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती अधिकच बिघडली आहे. गृहखात्यावर लक्ष केंद्रीत न केल्यामुळं गुन्हेगारीवर अंकुश राहिलेला नाही," असंही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.
निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार : दरम्यान, बिनविरोध निवडणुकांबाबत बोलताना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निर्विरोध निवडणुका होणं ही लोकशाहीची विकृती असल्याचं सांगत त्यांनी याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं. "ज्या ठिकाणी निर्विरोध निवडणुका झाल्या आहेत, त्या रद्द करून तिथं ईव्हीएमद्वारे पुन्हा निवडणूक घ्यावी आणि जनतेला मतदानाचा अधिकार मिळावा," अशी ठाम मागणीही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.
