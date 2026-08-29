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ज्येष्ठ कला समीक्षक श्रीराम खाडिलकर लिखित 'रायबाजी' पुस्तकाचं प्रकाशन; कलाजगतातून कौतुकाचा वर्षाव!

दिवंगत चित्रकार अब्दुल अझीझ रायबा (ए. ए. रायबा) यांच्या कलाप्रवासावर प्रकाश टाकणारे 'रायबाजी' हे पुस्तक नुकतेच ललित कला अकादमीतर्फे प्रकाशित करण्यात आलंय.

Launch of the book 'Raybaji' by veteran art critic Shriram Khadilkar
ज्येष्ठ कला समीक्षक श्रीराम खाडिलकर लिखित 'रायबाजी' पुस्तकाचं प्रकाशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2026 at 6:43 PM IST

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मुंबई : भारतीय आधुनिक कलाविश्वातील अग्रगण्य आणि वैशिष्ट्यपूर्ण शैलीसाठी ओळखलं जाणारं 'नॅशनल अवॉर्ड' तसंच 'बॉम्बे आर्ट सोसायटी सुवर्णपदक' विजेते दिवंगत चित्रकार अब्दुल अझीझ रायबा (ए. ए. रायबा) यांच्या कलाप्रवासावर प्रकाश टाकणारं 'रायबाजी' हे पुस्तक नुकतंच ललित कला अकादमीतर्फे प्रकाशित करण्यात आलंय.

कला जगतातून आनंद व्यक्त : मुंबईच्या कला जगतात पाच दशकांहून अधिक काळ सक्रिय असलेले ज्येष्ठ समीक्षक, वृत्तचित्र निर्माते, व्याख्याते, पत्रकारिता आणि दृश्यकलेचे अभ्यासक श्रीराम गोपाळ खाडिलकर यांनी 'रायबाजी' पुस्तकाचं लेखन केलंय. ललित कला अकादमीचे आणि उत्तम पाचारणे यांच्या विशेष प्रयत्नामुळं बहुप्रतिक्षित पुस्तकाची प्रत हाती आल्यानंतर लेखकासह कला जगतातून आनंद व्यक्त केला जातोय. साधारण चार वर्षांपूर्वी या पुस्तकाचा महत्त्वाचा मजकूर आणि दुर्मीळ छायाचित्रं अकादमीकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. या प्रदीर्घ कालावधीनंतर थेट पुस्तकाची छापील प्रत हाती आल्यानं सुखद धक्का तसंच कलाजगतातून लेखक श्रीराम गोपाळ खाडिलकर यांचं कौतुक केलं जातंय. याचबरोबर, ललित कला अकादमीनं प्रकाशित केलेलं हे पुस्तक केवळ अभ्यासकांसाठीच नाही, तर कला क्षेत्रातील नवोदित पिढीसाठी एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तऐवज ठरेल, असा विश्वास देखील व्यक्त केला जातोय.

पुस्तकाची कॉपी हातात आल्यानं बसला आश्चर्याचा धक्का : "नॅशनल अवॉर्ड' तसंच 'बॉम्बे आर्ट सोसायटी सुवर्णपदक' विजेते दिवंगत चित्रकार अब्दुल अझीझ रायबा यांच्यावरील पुस्तक ललित कला अकादमीनं प्रकाशित केलंय. त्याची कॉपी नुकतीच हाती आली. खूप छान वाटतंय. याचं श्रेय ललित कला अकादमीचे चेअरमन असलेल्या उत्तम पाचरणे यांनाच द्यावं लागेल. चार-एक वर्षांपूर्वी मजकूर आणि फोटो पाठवले होते. जवळपास विसरलो होतो. आता मात्र थेट पुस्तकाची कॉपी हातात आल्यानं आश्चर्याचा धक्काच बसलाय. आज जर रायबा असते, तर या पुस्तकाचं देखणं रूप पाहून त्यांना अतीव आनंद झाला असता," अशी भावूक प्रतिक्रिया लेखक श्रीराम गोपाळ खाडिलकर यांनी दिलीय.

रायबांचा संघर्षमय प्रवास : 'रायबाजी' पुस्तकाच्या माध्यमातून ए. ए. रायबा यांचा संघर्षमय प्रवास लोकांसमोर मांडण्यात आलाय. 10 जुलै 1922 रोजी मुंबईत जन्मलेले ए. ए. रायबा यांनी 'सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट'मधून कला शिक्षण पूर्ण केलं. अत्यंत गरिबी आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्यांनी 'जूट' (गोणपाटाचे कापड) या माध्यमाचा वापर करून स्वतःची एक जगप्रसिद्ध स्वाक्षरी शैली (Signature Style) विकसित केली. पाश्चात्य नियमांना नाकारून भारतीय लोककला आणि मुघल-पर्शियन लघुचित्रशैलीचा संगम साधणारा त्यांचा कलाप्रवास या पुस्तकात अत्यंत साध्या आणि ओघवत्या भाषेत मांडण्यात आलाय. विशेष म्हणजे, श्रीराम गोपाळ खाडिलकर यांचं हिंदी भाषेतील 'विपांकपर्व' हे पहिलेच पुस्तक लेखन आहे.

लेखक श्रीराम गोपाळ खाडिलकर यांच्याविषयी : श्रीराम गोपाळ खाडिलकर हे गेल्या 50 वर्षांपासून मुंबईच्या कला क्षेत्रात समीक्षक आणि दृश्यकला अभ्यासक म्हणून परिचित आहेत. मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या किंवा ज्यांची पुरेशी माहिती उपलब्ध नाही, अशा कलाकारांचं कर्तृत्व जगासमोर आणणं हे त्यांचं मुख्य ध्येय राहिलं आहे. ते मुंबईच्या प्रतिष्ठित 'सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट'मध्ये 'व्हिजिटिंग फॅकल्टी' म्हणून कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी मराठीतल्या अग्रगण्य वृत्तपत्रांमध्ये कलाविषयक लेखन केलंय. तसंच एका मोठ्या वृत्तवाहिनीत त्यांची संकल्पना, संशोधन आणि संचालन असलेल्या 'अक्षरशिल्पे' या अभ्यासपूर्ण कार्यक्रमाला कलाप्रेमींची खास दाद मिळाली आहे. याशिवाय, शिल्पकार विनायक पांडुरंग करमरकर यांच्या जीवनप्रवासावर त्यांनी लिहिलेलं 'विपांक पर्व' हे मराठीतील चरित्र अत्यंत गाजलं असून त्याला विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलंय. त्यांनी कलाविश्वातील दिग्गज बाबूराव पेंटर, व्ही. ए. माळी आणि स्वतः ए. ए. रायबा यांच्यासारख्या महान कलाकारांवर अभ्यासपूर्ण वृत्तचित्रे देखील बनवली आहेत.

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TAGGED:

अब्दुल अझीझ रायबा
श्रीराम गोपाळ खाडिलकर
रायबाजी पुस्तक
संघर्षमय प्रवास
RAYBAJI BOOK

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