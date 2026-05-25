लातुरच्या ट्युशन एरियाला 'स्पेशल एज्युकेशन झोन'चा दर्जा मिळवून देणार, अर्चना पाटील चाकूरकरांनी दिला शब्द

ट्युशन एरिया या परिसराला ‘स्पेशल एज्युकेशन झोन’ म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असं डॉ. अर्चना पाटील चाकूरकर यांनी सांगितलं.

Published : May 25, 2026 at 8:03 PM IST

लातूर : NEET पेपरफुटी प्रकरणात लातूरच्या 'आरसीसी क्लास'चा संचालक शिवराज मोटेगावकर, रसायनशास्त्राचा सेवानिवृत्त प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांना सीबीआयने अटक केली. यामुळे लातुर पॅटर्न आणि लातुर शहराची देशभरात चर्चा सुरू आहे. अशातच आता लातुर जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निखिल पाटील यांनी लातूर इंडस्ट्रियल इस्टेट वसाहतीतील कोचिंग क्लासेस, हॉस्टेल्स, खानावळी आणि इतर व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पण या आदेशाला आव्हान देत, हा परिसर ‘स्पेशल एज्युकेशन झोन’ म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असं भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा डॉ. अर्चना पाटील चाकूरकर यांनी सांगितलं.

'लातूर पॅटर्न बचाव कृती समिती'नं ट्युशन एरियात आयोजित केलेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. या समितीला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. गरज पडल्यास या प्रश्नावर न्यायालयात जाण्याचाही इशारा त्यांनी दिला. या बैठकीस लातूर शहर भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अजितसिंह पाटील कव्हेकर, भाजपाचे सरचिटणीस प्रवीण कस्तुरे, नगरसेवक व माजी स्थायी सभापती अॅड. दीपक मठपती, नगरसेवक विनय जाकते, ऋषिकेश राजे, राजश्री धोत्रे, ॲड. मीना गायकवाड, प्रवीण सावंत, पुनित पाटील, ओम धरणे आदी उपस्थित होते.

पाटील पुढे म्हणाल्या की, शिक्षणाचा लातूर पॅटर्न घडविण्यात शहरासह लातूर जिल्ह्यातील विविध संस्थाचालकांचा सिंहाचा वाटा आहे. तसेच शिकवणी चालक आणि संबंधित व्यावसायिकांचाही त्यामध्ये महत्त्वाचा सहभाग आहे.

लातूर पॅटर्नमुळे लातूरच्या अर्थकारणाला गती मिळाली : शिक्षणातील लातूर पॅटर्नमुळे लातूरच्या अर्थकारणाला गती मिळाली असून शहराच्या विकासास हातभार लागला आहे. नीट परीक्षेतील पेपरफुटी प्रकरणामुळे हा पॅटर्न बदनाम करण्याचा काही जणांकडून प्रयत्न सुरू असल्याचं मत व्यक्त होत असलं तरी, लातूर पॅटर्न हे बावन्नकशी सोनं आहे, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. हा पॅटर्न जपणं आणि त्याची बदनामीपासून रक्षा करणं ही लातूरकर म्हणून आपली सर्वांची जबाबदारी आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

लातूर पॅटर्नवर कोणताही काळिमा लागू नये याची दक्षता आपण निश्चितच घेऊ, असंही त्यांनी सांगितलं. उद्योग भवन परिसरातील शिकवणी चालकांसह व्यावसायिकांच्या जागेचा प्रश्न आज संकट म्हणून समोर उभा आहे. या संकटाला संधी समजून लातूरचं अर्थकारण कायम ठेवत लातूर पॅटर्नला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार : लातूर इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी परिसराला पुन्हा गतवैभव मिळवून देण्यासाठी त्याला ‘स्पेशल एज्युकेशन झोन’ म्हणून मान्यता मिळावी यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणं आवश्यक आहे, असंही त्या म्हणाल्या. याबाबत सोमवारी जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांची वेळ घेऊन शिष्टमंडळासह व्यावसायिकांची बाजू मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं.

टप्प्याटप्प्यानं पुढे जात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मुख्यमंत्री यावर निश्चितच विचार करून न्याय देतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. बैठकीच्या सुरुवातीस लातूर पॅटर्न बचाव कृती समितीच्या सदस्यांनी आपली भूमिका मांडत अडचणी आणि व्यथा उपस्थित केल्या. बैठकीपूर्वी अर्चनाताई पाटील यांनी ट्युशन एरिया भागातील काही व्यावसायिकांना प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या.

