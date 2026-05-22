NEET पेपरफुटीच्या सावटात विश्वजीतचा संघर्ष, अभ्यासामुळे आरोग्याकडे दुर्लक्ष, दोन्ही किडन्या निकामी, तरीही डॉक्टर होण्याचं स्वप्न कायम!

NEET पेपरफुटी प्रकरणात लातूरमधून एक भयानक वास्तव समोर आलं आहे.

Published : May 22, 2026 at 8:52 PM IST

लातूर : NEET परीक्षा पेपरफुटी प्रकरण प्रकरणातून एक विदारक वास्तव समोर आलं आहे. एका बाजूला पैशांच्या जोरावर पेपर फोडून वैद्यकीय प्रवेश मिळवल्याचे आरोप होत असताना, दुसऱ्या बाजूला विश्वजीत तेलंगे हा विद्यार्थी स्वतःचं आयुष्य पणाला लावून डॉक्टर होण्याचं स्वप्न पाहत आहे.

विश्वजीत गेली तीन वर्षे सातत्यानं NEET परीक्षेची तयारी करत आहे. डॉक्टर होण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून त्यानं आतापर्यंत तीन वेळा परीक्षा दिली. मात्र प्रत्येक वेळी काही गुणांनी त्याचा वैद्यकीय प्रवेश हुकला. यंदाही मोठ्या मेहनतीनं तयारी करून परीक्षा दिल्यानंतर NEET पेपरफुटीमुळे त्याच्या स्वप्नांवर पाणी फेरल्याची भावना व्यक्त होत आहे. मेहनतीवर विश्वास ठेवून संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रकरण धक्कादायक ठरत आहे.

किडन्या निकामी तरी संघर्ष सुरूच : विश्वजीत तेलंगे हा गेल्या तीन वर्षांपासून डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न उराशी बाळगत NEET परीक्षेची तयारी करत आहे. दोन वेळा कमी गुणांमुळे त्याचा वैद्यकीय प्रवेश हुकला. तिसऱ्यांदा त्यानं पुन्हा परीक्षा दिली, मात्र याच काळात पेपरफुटीचं प्रकरण समोर आल्यानं त्याच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला.

या तीन वर्षांच्या संघर्षात सततचा अभ्यास आणि ताण यामुळे विश्वजीतनं स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा त्याच्या कुटुंबियांनी केला आहे. त्याच्या दोन्ही किडन्या निकामी झाल्या असून त्याला कायमचं अपंगत्व आलं आहे. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर त्याच्या आजीनं स्वतःची किडनी दान करून त्याला नवजीवन दिलं. उपचार सुरू असतानाही विश्वजीतनं अभ्यास सोडला नाही. हॉस्पिटल, औषधं, डायलिसिस आणि अभ्यास यांच्यात तो सतत झुंज देत आहे. डॉक्टर बनण्याचं ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून त्याने संघर्ष सुरूच ठेवला.

डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न सोडणार नाही- विश्वजीत : सध्या विश्वजीत पुन्हा NEET परीक्षेची तयारी करत असून, “कोणी काहीही केलं तरी डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न सोडणार नाही,” असा निर्धार त्यानं व्यक्त केला आहे.

'अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र मिळावं' : दरम्यान, विश्वजीत तेलंगे याचे वडील छोटंसं किराणा दुकान चालवतात, तर आई प्राथमिक शिक्षिका आहे. किडनी प्रत्यारोपण आणि उपचारांवर मोठा खर्च झाल्यानं कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडलं आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही त्यांनी मुलाचं डॉक्टर होण्याचं स्वप्न जिवंत ठेवलं आहे.

विश्वजीतनं पुन्हा एकदा कंबर कसली असून NEET परीक्षेची तयारी सुरू केली आहे. “डॉक्टर होणारच,” हा निर्धार त्याने कायम ठेवला आहे. गंभीर आजारातून गेलेल्या विश्वजीतला वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत विशेष सवलत द्यावी, तसेच अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी कुटुंबीयांनी केली आहे.

एका बाजूला पैशांच्या जोरावर गुणवत्ता विकत घेतल्याचे आरोप होत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला गंभीर आजाराशी झुंज देत स्वतःचं स्वप्न जपणारा विश्वजीत संघर्ष करत आहे. लातूरच्या शिक्षण व्यवस्थेतील ही दोन चित्रे अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

