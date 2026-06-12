शासनानाची मदत ठरली निकामी; बैल काम करू शकत नसल्यानं जोखडला जुंपून घेणारा शेतकरी हवालदिल!
बैल नसल्यानं स्वत:ला शेतीकामासाठी जोखडवर जुंपून घेणाऱ्या शेतकऱ्यानं सरकारनं मदत केली. पण, मदत म्हणून दिलेला बैल शेतीकाम करण्यास अयोग्य असल्यानं शेतकरी हतबल झाला आहे.
Published : June 12, 2026 at 4:44 PM IST
लातूर- जातीवंत 'देवणी' गाईंच्या पैदाशीसाठी आणि गोवंश जातीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या देवणी तालुक्यातील एका शेतकऱ्याला बैल नसल्यानं समस्येला तोंड द्यावं लागत आहे. एक बैल नसल्यानं जोखडला जुंपून घेतल्यानंतर सरकारकडून मदत करण्यात आली. पण, दुसरा बैल शेतीयोग्य कामे करू शकत नसल्यानं शेतकऱ्यापुढे पुन्हा समस्या निर्माण झाली आहे.
जिल्ह्यातील देवणी तालुक्यातील बोंबळी खुर्दचे काशिनाथ गायकवाड भूमिहीन शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे असलेल्या बैलजोडीच्या मदतीनं ते आणि त्यांची पत्नी हौसाबाई परिसरातील शेतकऱ्यांची जमीन कसतात. मशागतीची, नांगरणी ते पेरणी आणि वखरणी अशी मिळेल ती कामे करतात. यावरच त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. यातच त्यांच्याकडील एका बैलाचा शुक्रवारी ५ जून झालेल्या वादळी पावसात वीज पडून मृत्यू झाला. पेरणीचे दिवस असल्यानं मिळालेली कामे पूर्ण करण्यासाठी गायकवाड यांनी स्वत:ला जोखडला जुंपून घेतलं. त्यांनी जोखलडा जुंपून घेतल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियातून व्हायरल झाले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दखल घेत मुख्यमंत्री सचिवालयाला तातडीनं कार्यवाहीचे निर्देश दिले. त्यानुसार प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या संपर्कात राहून लातूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड यांना महसूलसह, सर्व यंत्रणांना गायकवाड यांना तत्काळ मदत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार तहसील कार्यालयासह, पशूसंवर्धन आणि कृषी सर्व यंत्रणा गायकवाड यांच्यापर्यंत पोहचल्या.
पशुसंवर्धन विभागानं शेतकरी गायकवाड यांना तातडीनं एक बैल उपलब्ध करून घेतला. जिल्हाधिकारी डॉ. बास्टेवाड, तहसीलदार सोमनाथ वाडकर यांच्यासह पशुसंवर्धन विभागाचे अधिकारी आदींच्या उपस्थितीत थेट गायकवाड कुटुंबीयांकडे बैल सुपूर्द केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तातडीने दखल घेत, बैल मिळवून दिल्यानं गायकवाड यांच्या पत्नी हौसाबाई आणि मुलगा पुंडलिक यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह, जिल्हा प्रशासनाचंही आभार मानले. हौसाबाई म्हणाल्या," आमच्या एका बैलाचा वीज पडून मृत्यू झाल्याने दुर्दैवानं आमच्यावर अशी वेळ आली. पण आमच्या अडचणीची दखल घेऊन, लगेचच मदत मिळाल्याने बरे वाटले. आता पुढे येणाऱ्या खरीप हंगामासाठी मिळालेली कामे पूर्ण करण्याची चिंता दूर झाली. बैल चांगला मिळाला आहे. आता त्याची चांगली काळजी घेऊ. मिळालेली कामेदेखील चांगली होतील असे बघू".
सरकारकडून निरोगी बैल मिळेल का?- अत्यंत अडचणीच्या काळात सरकारकडून मदत मिळाली असल्यानं काशिनाथ गायकवाड यांच्यासह, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावर समाधान पसरले. पण, हे समाधान काही काळासाठीच टिकलं. सरकारनं मदत म्हणून दिलेला बैल गोशाळेतून आणल्याची माहिती समोर आली आहे. बैल अगदीच मरतुकडा असल्यानं शेतामधील काम करू शकत नाही. बैल कामाच्या बाबतीतही कुचकामी असल्याचा अनुभव या शेतकरी दाम्पत्याला येत आहे. औताला जुंपल्यावर बैलमध्येच बसत आहे. त्यामुळे 'असून अडचण नसून खोळंबा' अशी परिस्थिती गायकवाड परिवाराची झाली आहे. तर प्रशासनाकडून हा बैल बदलून कामायोग्य आणि निरोगी बैल दिला जातो का ? याकडे गायकवाड कुटुंबाचं लक्ष लागलं आहे.