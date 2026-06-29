50 हजार भरा, 15 दिवसांत लग्न; विवाहेच्छुक तरुणांची फसवणूक? 30 हून अधिक तरुण ठरले बळी
लग्न लावून देण्याचं आमिष दाखवत लातूर, बीड, नांदेडसह इतर जिल्ह्यातील 30 ते 32 विवाहेच्छुक तरुणांकडून प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप पीडितांनी केला आहे.
Published : June 29, 2026 at 2:49 PM IST
लातूर : लग्नाचं आमिष दाखवून लातूर, बीड, नांदेड, धाराशिव तसंच कर्नाटक सीमावर्ती भागातील सुमारे 30 ते 32 विवाहेच्छुक तरुणांची प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी धाराशिव येथील ज्योती बनसोडे हिनं काही साथीदारांच्या मदतीनं हे रॅकेट चालवल्याचा आरोप पीडितांनी केला आहे. समाजातील मुलींचे घटते प्रमाण, नोकरी करणाऱ्या मुलांना वाढते प्राधान्य आणि त्यामुळे शेतकरी, शेतमजूर, असंघटित क्षेत्रातील तरुणांना वधू मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींचा फायदा घेत हे रॅकेट कार्यरत असल्याचा आरोप आहे.
नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली 50 हजार घेतले : पीडितांच्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये लातूर येथील राजेंद्र कलशेट्टी यांना ज्योती बनसोडे हिने "अनाथ आश्रमातील मुली विवाहासाठी उपलब्ध आहेत" असं सांगून अनेक मुलींचे फोटो दाखवले. त्यानंतर आश्रमाच्या नोंदणी शुल्काच्या नावाखाली 50 हजार रुपये भरल्यास 15 दिवसांत साखरपुडा आणि त्यानंतर लग्न लावून देण्याचं आश्वासन देण्यात दिलं.
कशी घडली घटना? : विश्वास बसल्यानंतर कलशेट्टी यांनी आपल्या ओळखीतील इतर विवाहेच्छुक तरुणांनाही या योजनेची माहिती दिली. त्यानंतर अनेकांनी धाराशिव येथे जाऊन प्रत्येकी 50 हजार रुपये भरले आणि पावत्या घेतल्या. मात्र, अनेक महिने उलटूनही ना साखरपुडा झाला ना विवाह. वारंवार विचारणा केल्यानंतर "अनेक मुलींचे एकाचवेळी लग्न लावायचे आहे", नोंदणी सुरू आहे" अशा कारणांनी वेळकाढूपणा करण्यात आल्याचा आरोप पीडितांनी केला आहे. त्यानंतर पैसे परत किंवा लग्न लावून देण्याची मागणी केल्यावर धमकावण्यास सुरुवात झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तगादा वाढल्यानंतर ज्योती बनसोडे हिने धाराशिव सोडून पुण्यात वास्तव्यास गेल्याचा आरोप पीडितांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेणार भेट : या प्रकरणी पीडितांनी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्याकडेही धाव घेतल्याचं सांगितलं. मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यानं त्यांनी पोलिसांकडं तक्रार केली. धाराशिव पोलिसांनी गुन्हा लातूरमध्ये दाखल करण्याचा सल्ला दिल्याचा, तर लातूर पोलिसांनी घटना धाराशिवची असल्यानं तेथेच तक्रार दाखल करण्यास सांगितल्याचा दावा पीडितांनी केला आहे. दोन्ही जिल्ह्यांतील पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्याबाबत टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करत पीडितांनी आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन न्याय मागण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. या प्रकरणातील आरोप हे पीडितांनी केलेल्या दाव्यांवर आधारित असून संबंधित आरोपींची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. पोलिसांचा अधिकृत प्रतिसाद आणि तपासानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान या प्रकरणाची तक्रार नोंदवण्यासाठी एमआयडीसी पोलीस स्टेशन लातूर येथे पिडीत गेले असता लातूर पोलिसांनी समज पत्र देत धाराशीव पोलिसात तक्रार करण्याची सूचना दिली आहे.
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