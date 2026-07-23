नैतिकतेच्या कारणातून लातूर जिल्ह्यातील दोन मुख्यमंत्र्यांसह गृहमंत्र्यांना दिला होता राजीनामा, जंतरमंतरवरील आंदोलनानंतर आठवणी झाल्या जाग्या
नीट पेपरफुटीवरून शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असताना ज्येष्ठ पत्रकार महादेव कुंभार यांनी 26/11 हल्ल्यानंतर शिवराज पाटील आणि विलासराव देशमुखांनी स्वीकारलेल्या नैतिक जबाबदारीची आठवण करून दिली.
Published : July 23, 2026 at 8:23 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 8:45 PM IST
लातूर : सध्या देशभरामध्ये नीट परीक्षेमध्ये पेपरफुटी झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे जंतरमंतरवरील आंदोलन चर्चेत आलं आहे. या पेपर फुटीवरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा विरोधकांकडून आणि आंदोलकांकडून मागण्यात येत आहे. मात्र, देशाच्या इतिहासात यापूर्वीच्या अनेक मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत आपापल्या पदाचे राजीनामे दिलेत. एकट्या लातूर जिल्ह्यात दोन मुख्यमंत्री आणि एका गृहमंत्र्यांला नैतिकपदाची जबाबदारी स्वीकारत राजीनामा द्यावा लागला होता. याच गोष्टींवर लातूर जिल्ह्यातील ज्येष्ठ पत्रकार महादेव कुंभार यांनी तीन उदाहरण सांगितली आहे.
...म्हणून विलासराव देशमुखांनी दिला होता राजीनामा : "नोव्हेंबर 2008 मध्ये मुंबईवर भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. या हल्ल्यानंतर देशाची सुरक्षा व्यवस्था आणि गुप्तचर यंत्रणेतील त्रुटींवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या टीकेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील-चाकूरकर यांनी 30 नोव्हेंबर 2008 रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. हा राजीनामा त्यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याकडं सुपूर्द केला होता. तो राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्वीकारला. यानंतर गृहमंत्री पदाची धुरा पी. चिदंबरम यांच्याकडं सोपवण्यात आली होती. याच दहशतवादी हल्ल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी पाहणी करण्यासाठी ताज हॉटेलला भेट दिली होती. मात्र, या भेटीदरम्यान त्यांच्यासोबत चित्रपट दिग्दर्शक गेल्यामुळं महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांवर बऱ्याच टीका करण्यात आल्या होत्या. यानंतर 4 डिसेंबर 2008 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. हे राजीनामे नैतिक जबाबदारी स्वीकारून देण्यात आले होते," असं ज्येष्ठ पत्रकार महादेव कुंभार यांनी सांगितलं.
नैतिक जबाबदारी स्वीकारत दिला होता राजीनामा : "नैतिक जबाबदारी स्वीकारून देण्यात आलेल्या राजीनामांमध्ये शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांच्या राजीनाम्याचा उल्लेख केला जातो. कारण 1986 ला महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या मुलीच्या वैद्यकीय उच्च शिक्षणाच्या एमडी परीक्षेतील दोन गुण वाढवून दिल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. या आरोपानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांच्या निकालात शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्यावर ताशेरे उडले होते. यानंतर त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारत 7 मार्च 1986 रोजी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. खरंतर 3 जून 1985 ते 6 मार्च 1986 एवढ्याच कालावधी पुरते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी सत्तेचा हव्यास न धरता किंवा खुर्चीची लालसा न बाळगता अवघ्या नऊ महिन्यात मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता," अशी माहिती ज्येष्ठ पत्रकार महादेव कुंभार यांनी दिली.
सध्याच्या नेत्यांना खुर्चीची लालसा सुटत नाही : नैतिक जबाबदारी स्वीकारून दिलेल्या राजीनामाची उदाहरणं देत पत्रकार महादेव कुंभार यांनी म्हणाले, "आजच्या नेत्यांना खुर्ची सुटत नाही. खुर्चीची लालसा सुटत नाही. घडलेल्या घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा सुद्धा द्यावा वाटत नाही. तर दुसऱ्या बाजूला पद सोडायला लागू नये, यासाठी आंदोलकांवर लाठीचार्ज केला जातो. वेगवेगळ्या मार्गांनी आंदोलनकर्ते दोषी कसे? हे दाखवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. त्यामुळं सध्याच्या राजकीय लोकांची नैतिकता संपुष्टात आली आहे".
हेही वाचा :
- अण्णा हजारे यांचं मौन आंदोलन! तब्येत ठीक नसतानाही विद्यार्थ्यांसाठी मैदानात; भारत मातेला अभिवादन करताना डोळ्यात दाटले अश्रू
- जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ धर्मेंद्र प्रधान सदाभाऊ खोत यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन
- मुंबई पोलिसांकडून 900 हून अधिक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल, शैक्षणिक करियरमध्ये अडचणीची तंबी, विद्यार्थ्यांकडून घेतले लोकेशन