दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जयंती शासकीय स्तरावर; राष्ट्रपुरुषांच्या अधिकृत जयंती कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश
राज्य सरकारनं अजितदादा अनंतराव पवार यांच्या जयंतीचा सन 2026 मधील राष्ट्रपुरुष आणि थोर व्यक्तींच्या अधिकृत जयंती कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : July 15, 2026 at 8:24 PM IST
मुंबई - राज्य सरकारनं दिवंगत अजितदादा अनंतराव पवार यांच्या जयंतीचा सन 2026 मधील राष्ट्रपुरुष आणि थोर व्यक्तींच्या अधिकृत जयंती कार्यक्रमांच्या यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागानं 15 जुलै 2026 रोजी जारी केलं असून, 22 जुलै रोजी राज्यभर शासकीय स्तरावर त्यांची जयंती साजरी केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार, 22 जुलै 2026 (बुधवार) रोजी मंत्रालयासह राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अजितदादा पवार यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात येणार आहे. तसंच राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येही विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून त्यांची जयंती साजरी केली जाणार आहे.
या कार्यक्रमाचं नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अजितदादा पवार यांच्या जयंतीचा अधिकृत शासकीय कार्यक्रमांमध्ये समावेश करण्याची लेखी मागणी केली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागानं याबाबतचे परिपत्रक जारी केलं.
परिपत्रकात अजितदादा पवार यांनी प्रशासन, पायाभूत सुविधा विकास आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासासाठी त्यांनी केलेल्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांच्या जयंतीचा अधिकृत शासकीय कार्यक्रमांमध्ये समावेश करण्यात आल्याचं सरकारनं नमूद केलं आहे. यानंतर दरवर्षी 22 जुलै रोजी राज्यभर शासकीय स्तरावर त्यांची जयंती साजरी केली जाणार आहे.
22 जुलैचा दिवस ‘यासाठी’ दरवर्षी चर्चेत - 22 जुलै हा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वेगळे महत्त्व असलेला दिवस मानला जायचा. कारण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत नेते अजित पवार या दोघांचाही जन्मदिवस याच दिवशी यायचा. अजित पवार हयात असताना या दिवशी दोन्ही नेत्यांच्या वाढदिवशी त्यांच्या राजकीय प्रवासाइतकीच त्यांच्या मैत्रीचीही चर्चा राज्याच्या राजकारणात कायम होत असे.
राजकीय विचार वेगवेगळे असले तरी प्रशासनावरील मजबूत पकड, झपाट्याने निर्णय घेण्याची शैली आणि कामकाजातील शिस्त या बाबींमुळे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची अनेकदा तुलना केली जात असे. दोघांनीही उपमुख्यमंत्री म्हणून एकत्र काम केलं आणि त्यांच्यातील समन्वय हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला.
2019 मध्ये पहाटे झालेल्या शपथविधीत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री, तर अजितदादा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. या अनपेक्षित घडामोडीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. हे सरकार अवघं अडीच दिवस टिकलं, मात्र त्या शपथविधीची चर्चा आजही होते.
राजकीय प्रवासाच्या दृष्टीनेही दोघांची वाटचाल वेगळी होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यापासून प्रवास सुरू करत 2014 मध्ये मुख्यमंत्रीपदापर्यंत मजल मारली. तर अजितदादा पवार 1991 मध्ये बारामती लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले होते. मात्र, शरद पवार यांच्यासाठी त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर विधानसभा राजकारणात प्रवेश करत सलग जनतेचे प्रतिनिधित्व केले.
22 जुलै अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीबरोबरच देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतची त्यांची मैत्री, राजकीय समन्वय आणि दोघांच्या एकाच जन्मदिवसाची जुळलेली अनोखी योगायोगाची आठवण अनेकांकडून आवर्जून काढली जाईल.
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