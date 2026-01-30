ETV Bharat / state

दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थींचं विधीवत विसर्जन; दु:ख विसरून शरद पवारांनी तत्काळ नदी प्रदूषणाची केली पाहणी

उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर आज त्यांच्या अस्थींचे विधीवत विसर्जन करण्यात आलं. सावडण्याच्या विधीनंतर नीरा नदीच्या प्रदूषण पाहणीसाठी थेट नदीकाठी शरद पवार उतरले.

डावीकडे अस्थी विसर्जन, उजवीकडे नदी प्रदुषणाची पाहणी करताना शरद पवार (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 30, 2026 at 8:08 PM IST

Updated : January 30, 2026 at 8:58 PM IST

बारामती (पुणे)- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे २८ जानेवारीला बारामतीमधील विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे. उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर आज त्यांच्या अस्थींचे विधीवत विसर्जन करण्यात आलं. पवार कुटुंबावर कोसळलेले हे दुःख अत्यंत वेदनादायक आहे. यानंतर हिमालयाएवढे दुःख उराशी बांधूनही माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार हे जनहितासाठी मैदानात उतरल्याचं पाहायला मिळालं.

उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर सकाळपासून सुरू झालेल्या सावडण्याच्या विधीनं संपूर्ण परिसरात शोकमय वातावरण निर्माण झालं होतं. धार्मिक विधी पार पडल्यानंतर कुटुंबीय अस्थी विसर्जनासाठी सोनगावकडे रवाना झाले.

दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थींचं विधीवत विसर्जन, शरद पवारांनी तत्काळ नदी प्रदुषणाची केली पाहणी (Source- ETV Bharat Reporter)

अस्थींचे एकूण पाच कलश- दिवंगत अजित पवार यांच्या अस्थींचे एकूण पाच कलश करण्यात आले. त्यापैकी एक कलश सोणगाव येथील कर्हा आणि नीरा नद्यांच्या पवित्र संगमावर अत्यंत भावनिक वातावरणात विसर्जित करण्यात आला. वैदिक पद्धतीनं पार पडलेल्या या विधीमध्ये उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते. उर्वरित अस्थी विद्या प्रतिष्ठान परिसरात, बारामती शहरातील विविध ठिकाणी लावलेल्या झाडांजवळ तसेच दिवंगत अजित पवार यांच्या शेतामध्ये विसर्जित केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या कार्याशी आणि भूमीशी असलेली नाळ अखेरपर्यंत जपण्याचा हा भावनिक निर्णय असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

अजित पवारांच्या अस्थी विसर्जन (Source- ETV Bharat Reporter)

अंतिम साश्रू नमन- अस्थी विसर्जनाचा विधी दिवंगत अजित पवार यांचे ज्येष्ठ पुत्र पार्थ पवार यांनी केला. यावेळी अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार, पुत्र जय पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार रोहित पवार, आमदार राणा जगजीत सिंह पाटील, अजित पवार यांचे बंधू श्रीनिवास पवार, रणजीत पवार तसेच रोहित पवार यांचे वडील राजेंद्र पवार यांच्यासह संपूर्ण पवार कुटुंबीय उपस्थित होते. कर्हा–नीरा संगमावर पार पडलेला हा क्षण अत्यंत भावनिक होता. शांतता, संयम आणि अश्रूंमध्ये पार पडलेला हा विधी केवळ धार्मिक नव्हता, तर राज्याचं नेतृत्व करणाऱ्या आणि जनतेवर कुटुंबवत प्रेम करणाऱ्या नेतृत्वाला दिलेला अंतिम साश्रू नमन ठरले. दिवंगत अजित पवार यांच्या आठवणी आणि कार्य जनतेच्या मनात कायम जिवंत राहणार आहेत, अशी भावना जनतेमधून व्यक्त होत आहे.

शरद पवारांची नीरा नदीची पाहणी (Source- ETV Bharat Reporter)

नीरा नदीतील प्रदूषणाचा आढावा- अजित पवार यांचा अकाली मृत्यू हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासाठी हा आघात वैयक्तिक पातळीवर अत्यंत मोठा आहे. कारण अजित पवार हे त्यांचे पुतणे होते. इतक्या मोठ्या दुःखातून सावरत असतानाही जनहिताची जबाबदारी ओळखून शरद पवार आज पुन्हा एकदा घराबाहेर पडले आहे. दुःख उराशी बांधत त्यांनी थेट बारामती तालुक्यातील नीरा नदी गाठली. नदीतील वाढत्या जलप्रदूषणाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. नीरा नदीतील प्रदुषणामुळे परिसरातील शेती, पाणीपुरवठा आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा शरद पवार यांनी यावेळी घेतला.

अनेकांना कौतुक- नदी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर असून यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी व्यक्त केलं. या पाहणीदरम्यान परिसरातील अनेक कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि स्थानिक नेते उपस्थित होते. पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्वास देवकाते हेदेखील शरद पवार यांच्यासोबत होते. दुःखाच्या सावटातही जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या शरद पवारांना पाहून अनेकांना कौतुक वाटले.

संपादकांची शिफारस

