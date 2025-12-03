शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने २९ हजार कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवलाय - कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे
मागच्याच आठवड्यात राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतासाठी २९ हजार कोटींचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
Published : December 3, 2025 at 4:51 PM IST
पुणे : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीनंतर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविलेला नसल्याची माहिती कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली. याबाबत राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, राज्य सरकारने मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री कार्यालयातून मागच्याच आठवड्यात प्रस्ताव पाठविला आहे. तसेच राज्य सरकारने जे पॅकेज जाहीर केलं, त्याआधारे केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली. पुण्यात आज राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की अतिवृष्टीमुळे राज्यातील एक कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. जून ते नोव्हेंबरपर्यंत राज्यात अतिवृष्टी मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. साधारणतः एक कोटी तीन लाख हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावर नुकसान झालं आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मागच्या आठवड्यात २९ हजार कोटींची मागणी केली आहे आणि लवकरच ते पैसे मिळणार आहेत. हे पैसे मिळण्याआधीच राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत केली जात आहे आणि २८ जीआर शेतकऱ्यांसाठी काढले असून आत्तापर्यंत १९ हजार कोटींचं वाटप देखील करण्यात आलं असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
भरणे पुढे म्हणाले की, जून ते ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात जी अतिवृष्टी झाली त्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. 1 कोटी तीन लाख हेक्टर पिकाचे नुकसान झाले असून राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना मदत सुरू आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री यांचं वक्तव्य कसं आलं ते माहिती नाही, मात्र मागच्या आठवड्यात हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पाठवला आहे. केंद्र सरकारकडे अचूक प्रस्ताव पाठवला पाहिजे म्हणून संपूर्ण माहिती घेतली जात होती आणि मदत पुनर्वसन विभागाच्या मार्फत हा प्रस्ताव पाठवला आहे. गेल्या आठवड्यात हा प्रस्ताव पाठवला आहे. तसंच शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने जाहीर केलेली रक्कम आपण देत आहोत. केंद्रीय मंत्री अधिवेशनामध्ये असतील. त्यामुळे त्यांच्याकडे हा प्रस्ताव गेला नसेल. केंद्रीय कृषिमंत्री खोट बोलले नसावेत कदाचित त्याच्यापर्यंत तो प्रस्ताव गेला नसेल असं यावेळी भरणे म्हणाले.
