फलटणचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांच्यावर अखेर ५७ तासांनंतर अंत्यसंस्कार : वैद्यकीय अधीक्षक फरार
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉ. राजेंद्र रुपनवर यांचा मृतदेह ३६ तासानंतर कुटुंबीयांनी ताब्यात घेतला. मुंबईतील सायन इथं रेल्वेच्या उच्च दाबाच्या टॉवरवर चढून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता.
Published : September 3, 2026 at 2:31 PM IST
सातारा : मुंबईतील सायन इथं रेल्वेच्या उच्च दाबाच्या टॉवरवर चढून आत्मदहनाचा प्रयत्न केलेल्या फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉ. राजेंद्र रुपनवर यांचा मृतदेह ३६ तासानंतर कुटुंबीयांनी ताब्यात घेतला. बुधवारी दुपारी मृतदेह फलटणमध्ये आणल्यानंतर माळशिरस तालुक्यातील संतप्त नागरिकांनी उपजिल्हा रुग्णालयात घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे मोठा तणाव निर्माण झाला. राज्याचे आरोग्य संचालक आणि सातारा पोलिसांनी दोषींवर कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर तणाव निवळला. त्यानंतर डॉ. राजेंद्र रुपनवर यांच्या पार्थिवावर आजोळी मांडवे (ता. माळशिरस) अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी धक्काबुक्की : माजी आरोग्य मंत्र्यांच्या कथित स्वीय सहाय्यकाने फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी वैद्यकीय अधीक्षकांच्या नंबरवरून डॉ. रुपनवर यांच्याशी हुज्जत घालत धक्काबुक्की केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी तक्रार करूनही वरिष्ठांनी डॉ. रुपनवर यांच्यावरच वेतनवाढ रोखण्याची अन्यायकारक कारवाई केली. या अन्यायाविरुद्ध त्यांनी समाज माध्यमांवर चित्रफीत आणि हातावर संशयितांची नावं लिहून न्यायाची मागणी केली होती. न्याय न मिळाल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. २७ ऑगस्ट रोजी मुंबईतील सायन येथे रेल्वेच्या उच्च दाबाच्या टॉवरवर चढून डॉ. रूपनवर यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. उपचारादरम्यान ३१ ऑगस्ट रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.
मार्डनं मुंबईत केली जोरदार निदर्शनं : डॉ. रूपनवर यांच्या मृत्यूनंतर मार्डनं मुंबईत जोरदार निदर्शनं केली. फलटणमध्ये देखील तीव्र पडसाद उमटले. डॉ. रूपनवर यांच्या माळशिरस तालुक्यातील हजारो नागरिकांनी फलटणला धाव घेतली. परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला. डॉ. रूपनवर कुटुंबीयांच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्याचं आश्वासन डीवायएसपी धन्यकुमार गोडसे, प्रांताधिकारी प्रियंका आंबेकर यांनी दिले.
दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन : याप्रकरणी एसआयटी स्थापनेसाठीचा अहवाल जिल्हा पोलीस प्रमुखांकडून शासनाकडं पाठवला जाईल, अशी ग्वाही धन्यकुमार गोडसे यांनी दिली. त्याचबरोबर डॉ. राजेंद्र रूपनवर यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या मागणीनंतर सार्वजनिक आरोग्य विभागानंही दोषींवर तत्काळ कारवाई करण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर नागरिकांनी डॉ. रूपनवर यांचे पार्थिव उपजिल्हा रुग्णालयातून ताब्यात घेऊन अंत्यविधीसाठी त्यांच्या आजोळी मांडवे (ता. माळशिरस) गावी नेण्यात आले. डॉ. राजेंद्र रुपनवर आत्महत्या प्रकरणात निलंबनाची कारवाई आलेल्या फलटण उपजिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लीला मदने फरार झाल्या आहेत. फलटण पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.
हेही वाचा :
- कराड हादरलं! कौटुंबिक वादातून चाकूनं भोसकून पतीनं केली पत्नीची हत्या: न्यायालयानं मारेकऱ्याला ठोठावली पोलीस कोठडी
- साताऱ्यातील शानभाग विद्यालयात क्लोरीन वायूची गळती; विद्यार्थी-शिक्षक गुदमरले, तीन विद्यार्थिनी रूग्णालयात दाखल
- साताऱ्यात शिवेंद्रराजे-शशिकांत शिंदेंचे कार्यकर्ते भिडले; जिल्हा बँक निवडणुकीसाठी पोलीस बंदोबस्तात ठराव, जावळी तालुक्यात तणाव