सोलापूरच्या माळरानावर सापडला भारतातील सर्वात मोठा 'दगडी चक्रव्यूह'; 15 घेरे, 2 हजार वर्षे जुना इतिहास?

सोलापुरातील बोरामणीच्या माळरानावर तब्बल 15 घेरे असलेला एक 'दगडी चक्रव्यूह' सापडला आहे. हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूह असल्याचं मानलं जात आहे.

सोलापूरच्या माळरानावर सापडले दगडी चक्रव्यूह (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 20, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातून इतिहासकार आणि पुरातत्व विभागाला अचंबित करणारी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणीच्या माळरानावर तब्बल 15 घेरे असलेला एक विशालकाय 'चक्रव्यूह' सापडला आहे. हा भारतातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा 'दगडी चक्रव्यूह' असल्याचं मानलं जात असून, या शोधानं प्राचीन भारत आणि रोम यांच्यातील व्यापारी संबंधांवर नव्याने प्रकाश पडल्याची माहिती, इतिहास संशोधक नितीन अनवेकर यांनी दिली.


निसर्गप्रेमींच्या सर्व्हे दरम्यान लागला ऐतिहासिक शोध : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील बोरामणी येथील या ऐतिहासिक रचनेचा शोध निसर्गप्रेमींमुळं समोर आला आहे. कोणत्याही नियोजित उत्खननादरम्यान हा शोध लागला नाही, तर तो एका वन्यजीव निरीक्षण मोहिमेदरम्यान लागला आहे. 'नेचर कंजर्वेशन सर्कल' या संस्थेची टीम बोरामणी वनक्षेत्रात दुर्मीळ सोनचिरैया (माळढोक) पक्षी आणि लांडग्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होती. यावेळी टीममधील सदस्य पप्पू जमादार, नितीन अनवेकर, धनंजय काकडे, भरत छेडा, आदित्य झिंगाडे आणि सचिन सावंत यांना दगडांची एक विशिष्ट रचना दिसून आली. त्यांनी तत्काळ याची माहिती पुरातत्वशास्त्रज्ञ सचिन पाटील यांना दिली आणि या दगडी चक्रव्यूह रचनेचा शोध लागला.

प्रतिक्रिया देताना इतिहास संशोधक नितीन अनवेकर (ETV Bharat Reporter)

काय आहे या दगडी 'चक्रव्यूहा'चे वैशिष्ट्य? : पुण्यातील प्रसिद्ध डेक्कन कॉलेजच्या तज्ज्ञांनी या स्थळाचा सखोल अभ्यास केला असून, त्यांनी काही धक्कादायक निष्कर्ष मांडले आहेत. भारतात सहसा कमी घेरे असलेले चक्रव्यूह आढळतात, मात्र 15 घेरे असलेली एवढी विशाल रचना पहिल्यांदाच सापडली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, "ही रचना इसवी सन पहिल्या ते तिसऱ्या शतकादरम्यानची, म्हणजेच सुमारे 2000 वर्षे जुनी आहे. हा चक्रव्यूह लहान दगड गोट्यांनी तयार केलेला असून तो जमिनीपासून 1 ते 1.5 इंच उंच मातीच्या थरावर उभारला आहे. बाहेरून केंद्राकडे जाण्यासाठी यात एक निश्चित मार्ग आहे. चक्रव्यूहाची रचना त्या काळातील 'रोमन क्रेट' नाण्यांवर आढळणाऱ्या चिन्हांशी तंतोतंत जुळते. केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक भाग नसून त्याचा वापर दिशादर्शनासाठी केला जात असावा, असा अंदाज पुरातत्व तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. त्याकाळी सोलापूर हे जागतिक व्यापाराचं एक प्रमुख केंद्र होतं. रोमन व्यापारी या खुणेचा वापर 'नेव्हिगेशनल मार्कर' म्हणजेच मार्ग ओळखण्यासाठी करत असावेत. पहिल्या ते तिसऱ्या शतकात भारतातून मसाले, रेशीम आणि नीळ रोममध्ये पाठवली जात असे, तर बदल्यात सोनं आणि मौल्यवान खडे भारतात येत होते. बोरामणीचा हा भाग त्याच ऐतिहासिक व्यापारी मार्गाचा महत्त्वाचा टप्पा असावा."

सोलापूरच्या माळरानावर सापडला 'दगडी चक्रव्यूह' (ETV Bharat Reporter)

भूगोलाच्या दृष्टीने एक उत्कृष्ट उदाहरण : हजारो वर्षांपूर्वी भारताची व्यापारी व्यवस्था किती प्रगत होती आणि जागतिक स्तरावर तिचं स्थान किती महत्त्वाचं होतं, हे यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. सोलापूरच्या माळरानावर सापडलेला हा चक्रव्यूह प्राचीन इंजिनिअरिंग आणि भूगोलाच्या दृष्टीने एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरलं आहे, असं इतिहास संशोधक नितीन अनवेकर म्हणाले.

सोलापूरच्या माळरानावर सापडला 'दगडी चक्रव्यूह' (ETV Bharat Reporter)

