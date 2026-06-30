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पश्चिम घाटात पावसाचा जोर वाढला; आंबेनळी घाटात दरड कोसळल्याने दोन्ही बाजूची वाहतूक काहीकाळ ठप्प

पावसामुळे घाटमार्गांवर दरडी कोसळत असल्याने वाहनधारकांनी काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनाने केलं आहे.

landslide in Ambenali Ghat
आंबेनळी घाटात दरड कोसळल्याने दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 30, 2026 at 10:38 PM IST

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सातारा - पश्चिम घाटात पावसाचा जोर वाढल्याने घाट मार्गांवर दरडी कोसळत आहेत. पोलादपूर-आंबेनळी घाटात मंगळवारी सायंकाळी भली मोठी दरड कोसळल्याने काही काळ दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प झाली होती. सुदैवाने घटनास्थळी वाहने नसल्याने मोठा अनर्थ टळला.

आंबेनळी घाटातील कुंभळवणे फाटा आणि कापडे-पायटा दरम्यान दरड कोसळून मातीचा ढिगारा आणि दगड रस्त्यावर आल्याने दोन्ही बाजूची संपूर्ण वाहतूक ठप्प झाली. त्यामुळे वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. दरड कोसळल्याची माहिती मिळताच आपत्ती निवारण कक्ष, पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली. जेसीबीच्या साह्याने दरड हटविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यामुळे काही तासानंतर आंबेनळी-पोलादपूर मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला.

पश्चिम घाटात पावसाचा जोर वाढत आहे. महाबळेश्वर कोयना नगर नवजा प्रतापगड या परिसरात सध्या पावसाची संततदार सुरू आहे. त्याचबरोबर हवामान खात्याकडून घाटमाथ्यावर मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असल्याने घाट मार्गावरून प्रवास करताना वाहनधारकांनी काळजी घेण्याचं आवाहन प्रशासनाने केलं आहे. महाबळेश्वर आणि प्रतापगड परिसरात पावसाचा जोर वाढला असल्याने प्रशासन सतर्क झालं आहे.

महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी असलेल्या कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात सध्या जोरदार पाऊस कोसळत आहे. पावसामुळे कोयनानगर परिसराचं सौंदर्य खुललं आहे. नवजा परिसरातील ओझर्डे धबधबा प्रवाहित झाला आहे. पावसामुळे कोयना धरणातील पाण्याची आवक देखील वाढत चालली आहे. पावसाचा वाढता जोर पाहता प्रशासनाने पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

TAGGED:

AMBENALI GHAT RAIN
AMBENALI GHAT LANDSLIDE
आंबेनळी घाट दरड कोसळली
पश्चिम घाट पाऊस
LANDSLIDE IN AMBENALI GHAT

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