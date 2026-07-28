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सातारा-महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर घाटात कोसळली दरड, दोन्ही बाजूला अडकले पर्यटक

सातारा-महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर घाटात काळा कडा या ठिकाणी दरड कोसळल्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे.

Satara Mahabaleshwar road landslide
सातारा-महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर घाटात कोसळली दरड (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 6:45 AM IST

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सातारा : महाबळेश्वर पाचगणी परिसरात वर्षा सहलीसाठी येणाऱ्या पर्यटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. सातारा जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे घाट मार्गावर दरडी कोसळत आहेत. सातारा-महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर घाटात काळा कडा या ठिकाणी दरड कोसळल्याने या मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. त्यामुळे पर्यटक दोन्ही बाजूला अडकून पडले आहेत.

दरड हटविताना जेसीबी देखील अडकला - साताऱ्याकडून महाबळेश्वर-पाचगणीला जाताना वाटेत केळघर घाट लागतो. अनेक दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे केळघर घाटातील काळा कडा याठिकाणी भली मोठी दरड रस्त्यावर कोसळली आहे. दरड हटविताना जेसीबी देखील अडकला आहे. त्यामुळे सातारा-महाबळेश्वर मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. दरड हटविण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या आहेत.

Satara Mahabaleshwar road landslide
सातारा-महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर घाटात कोसळली दरड (ETV Bharat Reporter)

पावसामुळे दरड कोसळली - पावसाळ्यात राज्यभरातील पर्यटक महाबळेश्वर आणि पाचगणीतील वर्षा पर्यटनासाठी येत असतात. झिम्माड पाऊस आणि दाट धुके हे पर्यटकांचे खास आकर्षण असते. असेच वातावरण सध्या महाबळेश्वर आणि पाचगणी परिसरात पाहायला मिळत आहे. महाबळेश्वर परिसरात सुरू असलेल्या पावसामुळे केळघर घाटातील काळा कडा या ठिकाणी सोमवारी मोठी दरड कोसळली आहे. प्रचंड प्रमाणात मलबा रस्त्यावर आल्याने सातारा-मेढामार्गे महाबळेश्वरकडे जाणारी वाहतूक पुर्णपणे बंद झाली आहे.

सातारा महाबळेश्वर मार्ग पूर्णपणे ठप्प - दरड हटवण्यासाठी आलेला जेसीबीच त्यात अडकून पडल्याने आणखी सामग्री मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या सातारा महाबळेश्वर मार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. सातारा-महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर घाट पूर्ववत होण्यासाठी आणखी बराच काळ लागणार असल्याने वाहतूक बंद राहणार आहे. या दुर्घटनेत सुदैवाने जीवित अथवा वित्तहानी झालेली नाही.

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TAGGED:

MAHABALESHWAR HEAVY RAIN
SATARA RAIN UPDATE
सातारा महाबळेश्वर मार्ग बंद
महाबळेश्वर पाऊस
SATARA MAHABALESHWAR ROAD LANDSLIDE

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