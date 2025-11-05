बिल्डिंगमधील रहिवासी आता जमिनीचे वैयक्तिक हिस्सेदार होणार; महसूल विभाग नवा नियम आणण्याच्या तयारीत
कार्डद्वारे प्रत्येक रहिवाशाला जमिनीचा वैयक्तिक हिस्सा मिळेल आणि सातबारा उताऱ्यावरही त्यांचे नाव चढेल. तिचे फायदे काय आणि सरकारची तयारी कशी सुरू आहे, याविषयी सविस्तर आढावा.
Published : November 5, 2025 at 1:24 PM IST
मुंबई : शहरांत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. बिल्डिंगमधील प्रत्येक फ्लॅटधारकाला आता स्वतंत्र मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे. आतापर्यंत इमारतीची जमीन ही गृहनिर्माण सोसायटी किंवा सदस्यांच्या एकत्रित नावावर नोंदवली जात होती. मात्र, आता महाराष्ट्र सरकार 'व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड' आणणार आहे. या कार्डद्वारे प्रत्येक रहिवाशाला जमिनीचा वैयक्तिक हिस्सा मिळेल आणि सातबारा उताऱ्यावरही त्यांचे नाव चढेल. नेमके ही योजना काय आहे, तिचे फायदे काय आणि सरकारची तयारी कशी सुरू आहे, याविषयी सविस्तर आढावा.
व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड म्हणजे काय? : व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड हे एक प्रकारचे पूरक मिळकत पत्रिका आहे, जे मुख्य प्रॉपर्टी कार्डच्या जोडीला प्रत्येक सदनिकाधारकाला वैयक्तिकरीत्या दिले जाणार आहे. यात इमारतीखालील एकूण क्षेत्रफळ आणि प्रत्येक फ्लॅटधारकाचा वैयक्तिक हिस्सा नोंदवला जाईल. विशेष म्हणजे हे कार्ड प्रॉपर्टी कार्ड असलेल्या इमारतींसोबतच सातबारा उताऱ्यावर नोंद असलेल्या इमारतींनाही लागू होईल. यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्या किंवा अपार्टमेंटमधील प्रत्येक रहिवाशाला जमिनीचा स्वतंत्र मालकी हक्क मिळेल, जो कायदेशीरदृष्ट्या अबाधित राहील. उदाहरणार्थ, एखादी इमारत 10 फ्लॅट्सची असेल आणि तिची जमीन 5 हजार चौरस फूट असेल, तर मुख्य प्रॉपर्टी कार्डवर सोसायटीचे नाव असेल. पण व्हर्टिकल कार्डद्वारे प्रत्येक फ्लॅटधारकाला त्यांच्या हिश्श्यातील क्षेत्रफळाची नोंद मिळेल, जसे की 500 चौरस फूट जमिनीचा हक्क. हे कार्ड डिजिटल स्वरूपात असेल, ज्यामुळे एका स्कॅनमध्ये इमारतीची संपूर्ण माहिती, फ्लॅट क्रमांक, क्षेत्रफळ, मालकी हक्क समोर येणार आहे.
रहिवाशांना काय फायदा होणार? : या नवीन प्रणालीमुळे सामान्य रहिवाशांना अनेक फायदे मिळतील. पहिला आणि सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वैयक्तिक मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा आहे. आतापर्यंत फ्लॅट विक्रीसाठी महापालिकेची कर पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा पुरेसा वाटत असला तरी जमिनीचा हक्क सिद्ध करण्यासाठी सोसायटीवर अवलंबून राहावे लागत असे. आता हे कार्ड हाती आल्यावर बँक कर्ज, मालमत्ता हस्तांतरण किंवा वारसा प्रमाणपत्रासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही.
प्रत्येकाचा हिस्सा स्पष्टपणे नोंदवला जाणार : दुसरा फायदा म्हणजे पारदर्शकता येणार आहे. सातबारा उताऱ्यावर प्रत्येकाचे नाव चढल्याने भविष्यातील वाद टाळता येतील. उदाहरणार्थ, सोसायटीच्या व्यवस्थापनातील गैरप्रकार किंवा जमिनीच्या हक्कांवरून होणारे वाद आता कमी होतील, कारण प्रत्येकाचा हिस्सा स्पष्टपणे नोंदवला जाईल. तिसरा हे डिजिटल कार्ड असल्याने कागदपत्रं शोधणे सोपे होईल. विशेषतः मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये, जिथं लाखो फ्लॅट्स आहेत, तिथं हे कार्ड रहिवाशांच्या हितांचे रक्षण करेल. महाराष्ट्रात सुमारे 10 लाखांहून अधिक गृहप्रकल्प आहेत आणि त्यातील अनेक रहिवासी अजूनही मालकी हक्काच्या पुराव्यांसाठी झगडत आहेत. हे कार्ड लागू झाल्याने विशेषतः नवीन प्रोजेक्ट्समध्ये, बँकांकडून कर्ज मंजुरी आणि रिअल इस्टेट व्यवहार वेगवान होतील.
उच्चस्तरीय समिती स्थापन - महसूलमंत्री बावनकुळे : याविषयी माहिती देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, "आम्ही व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा विचार करीत आहोत, यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करेल आणि एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर होईल. एखाद्या भूखंडावर व्हर्टिकल इमारत उभी राहिली, तर त्या क्षेत्रफळातील जागेच्या सातबाऱ्यावर सर्व रहिवाशांची नावं चढतील. आतापर्यंत रहिवाशांकडे मुद्रांक शुल्क, दस्तनोंदणी आणि पालिका किंवा ग्रामपंचायतीची करपावती इतकीच कागदपत्रं असायची. ती महसुली प्रॉपर्टी कार्ड नाहीत. त्यामुळे आम्ही असा विचार करतो आहोत, की संबंधित इमारतीत जितके लोक राहतात, त्या सगळ्यांची नावं सातबारावर आली पाहिजेत, त्यासाठी व्हर्टिकल प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा विचार आम्ही करीत आहोत", अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
2019मध्ये मंजूर झाला होता प्रस्ताव : 2019 मध्ये भूमी अभिलेख विभागाने प्रत्येक सदनिकेसाठी पूरक कार्डचा प्रस्ताव तयार केला होता. ऑगस्ट 2019 मध्ये मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आणि प्रारूप नियमावलीसाठी सूचना दिल्या. जून 2020 पर्यंत हरकती-सूचना घेऊन नियमावली शासनाकडे पाठवली गेली. विधी विभागाच्या सूचना लागू करून सुधारित आवृत्ती तयार झाली. आता महसूल विभागाच्या सूचनेनुसार सातबारा उताऱ्याचा समावेश करून नवीन प्रस्ताव तयार होत आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रॉपर्टी कार्ड असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना हे कार्ड दिले जाईल (ज्या जागा एनए झालेल्या आणि बांधकाम परवानगी असलेल्या). दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक सदनिकाधारकाला वैयक्तिक कार्ड मिळेल. ही योजना मुंबई, पुणे, नागपूर सारख्या शहरांमध्ये प्राधान्याने लागू करण्याची योजना महाराष्ट्र सरकारने आखली आहे.
