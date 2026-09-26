Lalbaugcha Raja Visarjan : लालबागच्या राजाचे अखेर विसर्जन, भाविकांचे डोळे पाणावले, राजाला अखेरचा निरोप
गणेशभक्तांचं श्रद्धास्थान असलेल्या लाडक्या लालबागच्या राजाचं अखेर जवळपास 24 तासांनी विसर्जन झालं.
Published : September 26, 2026 at 11:10 AM IST
मुंबई - जगभरातील गणेशभक्तांचं श्रद्धास्थान असलेल्या लाडक्या लालबागच्या राजाचं अखेर जवळपास 24 तासांनी विसर्जन झालं. शुक्रवारी सकाळी लालबागच्या राजाची दिमाखदार विसर्जन मिरवणूक निघाली. त्यानंतर हळूहळू ती पुढे सरकत अखेर शनिवारी सकाळी आठच्या दरम्यान राजा गिरगाव चौपाटीवर दाखल झाला. त्यानंतर तराफा खोल समुद्रात नेत लाडक्या राजला गणेशभक्तांनी पाणावलेल्या डोळ्यांनी अखेरचा निरोप दिला.
मुंबईचा गणेशोत्सव जगभरात प्रसिद्ध आहे. यंदाही हा गणेशोत्सव पाहण्यासाठी देशभरासह इतर देशातील भाविक मुंबईत दाखल झाले होते. नवसाला पावणारा राजा अशी ओळख असलेल्या लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. तासंतास वाट पाहून भाविकांनी लाडक्या राजाचं दर्शन घेत त्याचं मनमोहक रुप डोळ्यात सामावून घेतलं. यंदा 12 दिवस राजाची सेवा करण्याची संधी गणेशभक्तांना मिळाली. त्यानंतर पाणावलेल्या डोळ्यांनी भाविकांनी लालबागच्या राजाला अखेरचा निरोप दिला.