लालबागच्या राजाची 46 वर्षांची अखंड सेवा! कोल्हापूरच्या अरविंद वेदांते गुरुजींचं ‘लालबागच्या राजा’शी अनोखं नातं
कोल्हापूरचे अरविंद वेदांते गुरुजी 46 वर्षांपासून मुंबईच्या लालबागच्या राजाची अखंड सेवा करत असून, त्यांनी भक्ती आणि श्रद्धेचं अनोखं नातं जपलं आहे. साईप्रसाद महेंद्रकर यांचा रिपोर्ट...
Published : September 10, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : September 10, 2026 at 3:15 PM IST
कोल्हापूर : मुंबईचं वैभव आणि जगभरातील कोट्यवधी भाविकांचं श्रद्धास्थान असलेल्या ‘लालबागच्या राजा’चा (Lalbaugcha Raja) उत्सव हा केवळ सोहळा नसून चैतन्याचा स्रोत आहे. या उत्सवात राजाच्या मूर्तीइतकेच महत्त्व त्यांच्या चरणाशी बसून मनोभावे सेवा करणाऱ्या पुजाऱ्यांचेही आहे. गेल्या 46 वर्षांपासून अखंडपणे ‘लालबागच्या राजा’ची सेवा करणारे पुजारी अरविंद वेदांते हे आज या उत्सवाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. विशेष म्हणजे, कोल्हापुरात वास्तव्यास असूनही ते मुंबईतील मानाच्या ‘लालबागच्या राजा’चे मुख्य पुजारी आहेत. 1980 मध्ये सुरू झालेला त्यांचा भक्तीचा प्रवास आजही तितक्याच उत्साहानं सुरू आहे. ‘लालबागच्या राजा’शी त्यांचा हा ऋणानुबंध कसा जुळून आला, पाहूया 'ईटीव्ही भारत'च्या स्पेशल रिपोर्टच्या माध्यमातून...
46 वर्षांचा प्रदीर्घ भक्तीचा वारसा : अरविंद वेदांते हे मूळचे कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहिरेश्वर गावचे. 1980 च्या सुमारास ते शिक्षणानिमित्त मुंबईत वास्तव्यास होते. त्यावेळी ‘लालबागचा राजा’ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाकडून त्यांना राजाचा पूजाविधी करण्याबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी 1980 मध्ये ‘लालबागच्या राजा’चं पौरोहित्य स्वीकारलं. सुरुवातीला ते मुंबईतच वास्तव्यास होते. मात्र, 1986 मध्ये नोकरीनिमित्त त्यांची बदली कोल्हापूरला झाली. तरीही त्यांनी राजाची सेवा करण्याची परंपरा खंडित होऊ दिली नाही. गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ ते दरवर्षी न चुकता केवळ बाप्पाच्या सेवेसाठी कोल्हापूरहून मुंबईला जातात. एका खासगी कंपनीतील नोकरी सांभाळताना ते केवळ 10 ते 12 दिवसांची रजा घेऊन ‘राजा’च्या दरबारात हजर होत असत. सध्या ते सेवानिवृत्त असून निवृत्तीचं आपलं जीवन व्यतीत करत आहेत. ‘लालबागच्या राजा’चा पाद्यपूजन सोहळा, मंडप पूजन, दहा दिवसांचे पूजाविधी तसंच अनंत चतुर्दशीची महापूजा हे सर्व विधी वेदांते गुरुजींच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडतात.
10 ते 11 तासांची सेवा : ‘लालबागच्या राजा’चं दर्शन घेण्यासाठी मैलोन्मैल लांब रांगा लागतात. अशा प्रचंड गर्दीतून पुजाऱ्यांनाही स्टेजपर्यंत पोहोचण्यासाठी अर्धा ते पाऊण तास लागतो. एकदा राजाच्या चरणाशी पोहोचल्यानंतर ते सलग 10 ते 11 तास सेवेत असतात. सकाळी साडेपाचच्या पूजेपासून दुपारची आणि रात्रीची आरती होईपर्यंत ते बाप्पाच्या सेवेत मग्न असतात. भाविकांचं गाऱ्हाणं ऐकून ते त्यांच्या मनातील इच्छा बाप्पापर्यंत पोहोचवण्याचं काम मोठ्या श्रद्धेनं करतात.
दिग्गजांच्या पूजेचे पौरोहित्य आणि भक्तांचा विश्वास : वेदांते गुरुजींनी आजवर अनेक दिग्गज व्यक्तींच्या हस्ते पूजा आणि आरती करवून घेतली आहे. बाळासाहेब ठाकरे, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांसारख्या व्यक्तींनी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘लालबागच्या राजा’ची आराधना केली. अमित शाह 2009 पासून सातत्यानं ‘लालबागच्या राजा’च्या दर्शनाला येत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भाविकांची अशी ठाम श्रद्धा आहे की, पुजारी काकांनी बाप्पाच्या कानात आपली इच्छा सांगितली, तर ती नक्कीच पूर्ण होते.
मंडळाशी जुळलेले जिव्हाळ्याचे नाते : ‘लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ’ आणि वेदांते गुरुजी यांचं नातं केवळ पुजारी आणि मंडळापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, तर ते एका कुटुंबासारखं झालं आहे. मंडळाचे पदाधिकारी एका फोनवर त्यांना बोलावतात आणि गुरुजीही आपली इतर कामं बाजूला ठेवून सेवेसाठी हजर होतात. 2026 मध्ये ‘लालबागच्या राजा’च्या उत्सवाचं 93 वं वर्ष असून, वेदांते गुरुजींच्या सेवेचं हे 46 वं वर्ष आहे. बाप्पानं दिलेली बुद्धी आणि शक्तीमुळंच ही सेवा शक्य झाल्याची भावना, त्यांनी व्यक्त केली. ‘लालबागचा राजा’ ही केवळ गणेशाची मूर्ती नसून लाखो भक्तांच्या श्रद्धा आणि ऊर्जेचा स्रोत आहे. पुजारी अरविंद वेदांते हे या ऊर्जेची गेली 46 वर्षे निष्ठेनं सेवा करणारे सेवेकरी आहेत. त्यांच्या अखंड सेवेमुळं कोल्हापूर आणि मुंबईच्या ‘लालबागच्या राजा’मध्ये एक अनोखं नातं निर्माण झालं आहे.
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