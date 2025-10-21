दिवाळीनिमित्त साईबाबांना पाच कोटींच्या आभूषणांनी सजवलं; मंदिरात लक्ष्मी पूजन संपन्न
Published : October 21, 2025 at 9:59 PM IST
शिर्डी : दिवाळीनिमित्त शिर्डी साईबाबांच्या मूर्तीला मंगळवारी साई संस्थानच्या वतीनं तब्बल 5 कोटी रुपये किंमतीचे विविध सुवर्ण-हिरेजडीत आभूषण चढवण्यात आले. दरवर्षीप्रमाणं याही वर्षी रुढीपरंपरेनुसार दिवाळीनिमित्त साईबाबा मंदिरात लक्ष्मीपूजन सण साजरा करण्यात आला.
दिवाळीनिमित्त मंदिरात आकर्षक सजावट : दिवाळीनिमित्तं मंगळवारी सायंकाळी 5 ते 5.55 यावेळेत साईबाबा समाधी मंदिराच्या गाभाऱ्यात संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर आणि त्यांच्या पत्नी वंदना गाडीलकर यांच्या हस्ते लक्ष्मीपूजन झालं. यावेळी श्रीगणेश पूजन, लक्ष्मी-कूबेर पूजन, सरस्वती पूजन व साई धूप-नैवेद्य दाखवणे आदी कार्यक्रम झाले. यावेळी संस्थानचे अधिकारी व शिर्डी ग्रामस्थ आणि साईभक्त मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. लक्ष्मी-कूबेर पूजन झाल्यानंतर सायंकाळी 6 वाजता श्रींची धुपारती झाली. धुपारतीनंतर साईभक्तांसाठी दर्शन रांग सुरु करण्यात आली. दिवाळीनिमित्त साईबाबा मंदिराला विद्युत रोषणाई करण्यात आली. तसंच साईबाबा समाधी मंदिर आणि परिसरात फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली.
भक्त दिवे लावून ताजी करतात साईबाबांची आठवण : दिवाळीच्या दिवशी द्वारकामाईत दिवे लावण्यासाठी तेल न मिळाल्यानं साईबाबांनी पाण्यानं दिवे लावले होते, अशी अख्यायिका सांगितली जाते. त्यामुळे आजही शिर्डीत अनेक साईभक्त दिवे लावून साईंबाबांची आठवण ताजी करतात. देशभरातील विविध ठिकाणाहून साईभक्तांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या द्वारकामाई समोर आणि लेंडीबागेतील प्रांगणात दिवे लावले. दिवाळीमध्ये सर्वत्र गोडधोड जेवण केलं जाते. शिर्डीत फकीराचं जीवन जगलेल्या साईबाबांना आज भक्तांनी सोन्या-चांदीनं मढवलं आहे. सण-उत्सवाला साईबाबांना सोन्याच्या ताटात नैवेद्य दाखवला जातो. साईंना आज सोन्याचं ताट असलं तरीही साईबाबांचा संध्याकाळचा नैवेद्य हा पिठलं-भाकर-कांदा असाच असतो.
अनेक भाविकांनी केली साईबाबांची पूजा : साईबाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या व्यवस्थेसाठी सुमारे साडेसहा हजार कर्मचारी आणि अधिकारी तैनात आहेत. वाहनचालक-मालक, लॉजमालक व कर्मचारी, छोटे-मोठे व्यावसायिक व मजूर यांची गणना केली, तर एक लाखाहून अधिक कुटुंबांमध्ये बाबांच्या कृपेनं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या लक्ष्मी येते. लक्ष्मी पूजनानिमित्त अनेकांच्या घरांत लक्ष्मीबरोबरच साईंबाबांचा फोटो ठेवून पूजा केली जाते. काही भाविकांनी लेंडीबागेत आपल्या कुटुंबासह लक्ष्मीपूजन केलं.
साईबाबा मंदिरात लक्ष्मीपूजन : साई मंदिरातील लक्ष्मीपूजनाचा थाटमाट काही औरच. पूजेसाठी सोन्याचं ताट, पंचारती, घंटी, समई, निरंजन, पळी-पंचपात्र, पाट आणि भांडीही सोन्याची असतात. बाबांच्या मूर्तीला रत्नजडित सुवर्णहारासह पाच कोटी किंमतीचे आभूषण घालण्यात आले. शंभर किलो सोन्यानं मढवलेलं साईंबाबंचं सिंहासन आणि सुवर्णतेजानं तळपणारा साई मंदिरावरील सुवर्णकळस बाबांच्या दरबारातील वैभवाची साक्ष देतात. बाबांच्या दरबारात सदैव रिद्धी-सिद्धी नांदते. या श्रद्धेनं अनेक भाविक बाबांच्या दरबारातील लक्ष्मीपूजनात आपले पैशाचे पाकीट ठेवतात. पूजेनंतर ते ठेवणाऱ्यांच्या हवाली केले जाते. लक्ष्मीपूजनाचा दिवस साईदर्शन घेऊन दिवाळी साजरा करणारे अनेक भाविक या निमित्तानं शिर्डीत येतात. लाखांचे पोशिंदे असलेल्या बाबांच्या दरबारातील लक्ष्मीपूजन असं आगळेवेगळे आणि थाटामाटात संपन्न होत असते.
