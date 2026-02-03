ETV Bharat / state

महापौर पदग्रहण सोहळ्यासाठी लाखोंचा खर्च; एकनाथ शिंदे उपस्थित नसल्यानं महापौरांनी स्वीकारला नाही पदभार

ठाणे महापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध झाली. यानंतर महापौर, उपमहपौरांच्या पदग्रहण समारंभावेळी प्रशासनानं लाखोंचा खर्च केला. परंतु एकनाथ शिंदे नसल्यामुळं शर्मिला गायकवाड पिंपळोलकर यांनी पदभार स्वीकारला नाही.

महापौर आणि उपमहापौर यांची मिरवणूक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 3, 2026 at 5:50 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 6:26 PM IST

ठाणे : ठाणे महानगरपालिकेची महापौर पदाची निवडणूक बिनविरोध झाली. यानंतर मंगळवारी महापौर आणि उपमहापौर पदाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. प्रशासनानं यासाठी मोठा कार्यक्रम आयोजित केला होता. एकीकडं महानगरपालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना पगार देण्यासाठी आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. अशावेळी ठाणे महानगरपालिकेतील विकासकामांवर होणारा खर्च आणि कर्ज यावर पालिका प्रशासन अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. असं असताना महापौर आणि उपमहापौर पदग्रहणाचा कार्यक्रम करण्यासाठी महानगरपालिकेनं लाखोंचा खर्च केला.

ठाणे महानगरपालिका आर्थिक अडचणीत : आर्थिक परिस्थिती बिघडलेल्या ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाला अडचणीच्यावेळी केंद्र सरकारकडं 600 कोटी रुपयांचं बिनव्याजी कर्ज मागावं लागत आहे. अशी आर्थिक परिस्थिती असताना महानगरपालिका प्रशासनानं मंगळवारी महापौर पदग्रहण सोहळ्यावर लाखोंचा खर्च केलाय. लाखो रुपयांची फुलं मंगळवारी महानगरपालिका मुख्यालयाला लावून एक दिवसाचं स्वर्गसुख अनुभवण्याचा प्रयत्न केला, असं आता विरोधक सांगत आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची महानगरपालिका अशी ओळख असलेल्या ठाणे महानगरपालिकेला मागील चार वर्षापासून आर्थिक अडचणींना सामोरे जावं लागत आहे. कोविडमध्ये बँकेतील ठेवी मोडून खर्च करावा लागला होता. नियोजन चुकल्यामुळं या परिस्थितीला सामोरं जावं लागतंय.

शर्मिला गायकवाड पिंपळोलकर, मर्जिया पठाण आणि अभिजित पवार (ETV Bharat Reporter)

नुतनीकरणावर करोडोंचा खर्च : आकर्षक फुलं, मंच, रेड कार्पेट ढोल-ताशांच्या गजरात महापौर आणि उपमहापौर यांचा पदग्रहण सोहळा झाला. या सर्व नेत्यांच्या केबिन दुरुस्तीच्या नावावर करोडो रुपयांचं नूतनीकरण होणार आहे. यासोबतच सभागृह आणि गटनेत्यांच्या कार्यालयांवर देखील खर्च होणार आहे. त्यामुळं निवडणुकीनंतर महानगरपालिकेला सुस्थितीत आणण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपासोबत प्रशासनालाही प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

महानगरपालिकेला केलेली फुलांची आकर्षक सजावट (ETV Bharat Reporter)

खर्च गेला वाया, महापौर खुर्चीवर बसल्या नाहीत : "मंगळवारी महानगरपालिका प्रशासनानं आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी खर्च केलेले लाखो रुपये वाया गेलेत. कारण महापौर शर्मिला गायकवाड पिंपळोलकर महापौर पदाच्या खुर्चीवर बसल्या नाहीत. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांच्या उपस्थितीत खुर्चीवर बसण्याचा निर्णय महापौरांनी घेतल्यामुळं आजच्या कार्यक्रमाचा खर्च वाया गेला," असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते मनोज प्रधान यांनी केला आहे.

ठाणे महानगरपालिका महापौर कार्यालय (ETV Bharat Reporter)

मुख्यालयाला घेरलं पोस्टरनी : ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयाच्या सर्वाबाजूनी मंगळवारी अवैध पोस्टर्स लावले होते. सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपा समर्थकांनी संपूर्ण परिसरात पोस्टर्स लावले होते. विरोधकांनी लावलेल्या पोस्टरवर प्रशासन लगेच कारवाई करतं. परंतु, आज ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयाच्या परिसरात लावलेल्या पोस्टर्सवर प्रशासनानं कारवाई केली नाही.

महानगरपालिका परिसरात लागलेले पोस्टर्स (ETV Bharat Reporter)

