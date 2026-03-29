वीज पुरवठा खंडित, टप्पे बंद पडल्यामुळं टेंभू योजनेचा 'एअर व्हॉल्व्ह' फुटला, उन्हाळ्यात लाखो लिटर पाणी वाया

टेंभू योजनेचा व्हॉल्व्ह फुटल्यानं पाईपलाईनमधून अनेक तास 50 फूट उंच पाण्याचा फवारा उडत होता. यामुळं ऐन उन्हाळ्यात लाखो लिटर पाणी वाया गेलं.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 29, 2026 at 5:10 PM IST

सातारा : आशियातील सर्वात मोठ्या उपसा सिंचन प्रकल्पांपैकी एक मानली जाणाऱ्या साताऱ्यातील टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेतून लाखो लिटर पाणी वाया गेलं. वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळं टप्पा क्रमांक 1 ब आणि टप्पा क्रमांक 2 ब एकाचवेळी बंद पडले. त्यामुळं हवेच्या दाबामुळं पाणी वेगानं मागं येऊन व्हॉल्व्ह फुटल्यामुळं पाण्याचा 50 फूट उंच फवारा उडत होता. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

युती सरकारच्या काळात झाला टेंभू योजनेचा जन्म : सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील दुष्काळी भागाला पाणी देण्यासाठी युती सरकारच्या काळात महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. त्या अंतर्गत टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेचा जन्म झाला होता. दुष्काळी भागासाठी ही योजना जीवनदायी ठरली आहे. कराडनजीकच्या टेंभू गावच्या हद्दीत कृष्णा नदीवर बॅरेज बांधून 5 टप्प्यांत पाणी उपसा करून या योजनेद्वारे सुमारे 80,472 हेक्टरहून अधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणलं आहे.

टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेची मुख्य वैशिष्ट्यं : सातारा जिल्ह्यातील कराड, माण, खटाव, सांगली जिल्ह्यातील कडेगाव, तासगाव, खानापूर, आटपाडी, कवठे महांकाळ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला या दुष्काळी तालुक्यांना पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशानं टेंभू योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळं सुमारे 210 पेक्षा जास्त गावांतील शेतीला पाण्याचा लाभ मिळतो. टेंभू उपसा सिंचन योजना ही आशियातील सर्वात मोठ्या उपसा सिंचन प्रकल्पांपैकी एक आहे.

पाच टप्प्यात पूर्ण झालं योजनेचं काम : सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कायम दुष्काळी असलेलं क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी कराड तालुक्यातील टेंभू इथं कृष्णा नदीवर टेंभू उपसा जलसिंचन प्रकल्प उभारण्यात आला. या योजनेच्या पाच टप्प्यांत काम पूर्ण झालं. सहाव्या विस्तारीत टप्प्याचं काम सुरू आहे. सध्या सांगोला आणि कवठे महांकाळपर्यंत टेंभू योजनेच पाणी पोहचवण्यात जलसंपदा विभागाला यश आल आहे. सध्या कडक उन्हाळा सुरू असल्यामुळं दुष्काळी भागातील शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची मागणी आहे. त्यासाठी टेंभू प्रकल्पातून पुर्ण क्षमतेनं पाण्याचा उपसा करण्यात येत आहे.

त्यामुळं पाण्याचा उंच फवारा उडू लागला : "तांत्रिक बिघाडामुळं टेंभू योजनेचे दोन्ही टप्पे एकाचवेळी बंद पडल्यामुळं टप्पा क्रमांक 1 अ जवळच्या एअर व्हॉल्व्हवर पाण्याचा दबाव आल्यामुळं झाकण उडालं आणि पाण्याचा उंच फवारा उडू लागला. पाईमधील सर्व पाणी निघाल्यानंतर प्रथम विद्युत पुरवठ्यातील बिघाड दूर करण्यात आला. त्यानंतर व्हॉल्व्हची दुरूस्ती करून 50 टक्के क्षमतेनं टेंभू प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला, अशी माहिती टेंभू प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता राजेश डवरी यांनी दिली.

